“Ahora, todos somos uno”: El mensaje que deja One World: Together at Home

La noche de este sábado se realizó el histórico concierto virtual en el que participaron talen-tos como Lady Gaga, The Rolling Stones, Elton John, Stevie Wonder y Chris Martin, entre otros, para rendir homenaje al personal sanitario en medio de la pandemia.

Emotivo y reivindicador. Así fue el histórico concierto virtual One World: Together at home, que organizó la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la ONG Global Citizen junto a cantantes y actores encabezados por Lady Gaga, para recaudar dinero que se destinará al personal médico que lucha contra el nuevo coronavirus.

El evento comenzó a las 13:00 horas, hora de México, dividido en dos formatos, seis horas vía streaming, seguido de un especial de dos horas en la televisión, y finalmente un bloque final a partir de las 19:00 horas, con el elenco estelar. El stream contó con la participación de Samuel L. ­Jackson, Annie Lennox, Common, Sarah Jessica Parker, Jacky Cheung, Jennifer Hudson, Michael Bublé, Juanes y The Killers. Entre los artistas latinos también se cuentan Anitta, Becky G, Luis Fonsi, Natti Natasha y Sebastián Yatra.

Las dos horas estelares comenzaron con Lady Gaga y una interpretación de “Smile”, tema que hizo popular Nat King Cole, que está basada en un tema instrumental de la película Tiempos violentos, de Charles Chaplin, cuya letra trata de animar al oyente y lo alienta a decir que “siempre hay un brillante mañana, sólo mientras sonríen”: “Pienso mucho en todos los profesionales que se juegan la vida por nosotros, rezo por ellos todos los días”, dijo Gaga.

A ella siguió Stevie Wonder desde su hogar con una maravillosa actuación al piano: un ­medley de “Lean on me” de Bill Withers y de su canción “Love’s in need of love today”. Luego tocó turno a Paul McCartney que dio un gran momento con la ejecución de “Lady Madonna”, ese éxito de The Beatles que habla de la historia de una madre con exceso de trabajo, que enfrenta un nuevo problema cada día, un tema que “comenzó como una referencia a la Virgen María, luego era una mujer de clase trabajadora, de la cual obviamente hay millones en Liverpool”, se ha dicho sobre el tema.

La cantante de música country Kacey Musgraves cantó “Rainbow”, un emotivo tema que surgió como una nota alentadora para sí misma, pero que con el tiempo se convirtió en un tema sobre la esperanza en tiempos oscuros (que cantó ella en el funeral de su abuela) y que se ha tomado como himno de la comunidad LGBT.

Los siguientes fueron Elton ­John con “I’m still standing”, esa icónica canción que repuntó su carrera en los momentos más oscuros; Maluma representó a la comunidad latina en horario estelar con una versión acústica de su tema “Carnaval”, pero también destacaron Shawn Mendes y Camila Cabello con “What a wonderful world”, de Louis ­Armstrong, simbólico porque fue lanzado en 1967 como antídoto al clima político y racial de la época, y cuya letra describe la delicia del cantante por las cosas simples de cada día, y mantiene un tono optimista con esperanza en el futuro.

Eddie Vedder cantó con órgano el tema “Cross river”, tema que cierra el más reciente disco de Pearl Jam, Gigaton, en la que se dice que el lado que está en lo correcto lo tienen agarrado del cuello y es minoría. Pero afirman que ganarán: “Comparte la luz/no nos controlarán”, canta ­Vedder prácticamente llorando, como en una oración.

“Gracias a todo los que se están esforzando por mantenernos a salvo y gracias a todos los que están en casa, podemos con esto, vamos a hacerlo”, dijo Lizzo antes de cantar “A change is gonna come”, original de la banda de soul St. Paul and The Broken Bones, con quien lo ha cantado en vivo en el Festival SXSW, del 2014.

En el turno de The Rolling Stones tocó “You can’t always get what you want”, lanzado en 1969, con los integrantes desde su casa, con un simpático Charlie ­Watts que simulaba tocar una batería, y cuya letra recuerda que “no siempre podemos conseguir lo que queremos, pero podemos obtener lo que necesitamos”.

En el bloque siguiente Keith Urban cantó “Higer love”, luego el cantante nigeriano Burna Boy dio vida a su tema “African giant”, sencillo que le da nombre a su más reciente disco lanzado en el 2019, en el cual retrata su lucha de joven contra la opresión de su país y Jennifer López conmovió con el tema “People”.

John Legend y Sam ­Smith dieron vida a “Stand by me”, de 1961 que hizo inmortal Ben E. King, compuesta por él mismo y por Jerry Leiber y Mike Stoller, basándose en una canción de góspel del grupo “The Staples Singers” que hablaba sobre los esclavos recolectores de algodón; luego Billie Joe Armstrong cantó “Wake me up when september ends”, de su disco American Idiots, un emotivo homenaje a su fallecido padre que le compuso cuando murió “lo que más quería era que todo eso fuera un sueño”, dijo en su momento.

Billie Eilish cantó “Sunny”, canción de jazz escrita por Bobby Hebb, un emotivo tema compuesto en su momento tras dos pérdidas de Hebb, la primera fue el asesinato de John F. Kennedy, y la segunda su hermano mayor Harold, quien fue apuñalado en una pelea fuera de un club nocturno de Nashville. La letra surge del deseo del artista de expresar que uno debería siempre “mirar el lado bueno de la vida”

Hacia el final Taylor Swift cantó una desgarradora versión de “Soon you’ll get better”, cuya letra trata sobre las batallas de sus padres y su batalla contra el cáncer específicamente sobre el último diagnóstico de su madre, en la que habla sobre el trato de las enfermeras.

Finalmente, la despedida se dio con “The prayer”, tema que tienen Celine Dion y Andrea Bocelli, quienes estuvieron acompañados en la transmisión por Lady Gaga y John Legend.

Hacia el final, la despedida se dio con su mensaje principal: “Todos somos ahora uno”, como un mensaje de apoyo.