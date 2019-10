Ahora va al pueblo lo que antes se iba por "caño de corrupción": AMLO

Los programas de Bienestar no quiere intermediarios y prefiere que las mujeres manejen los recursos, por ejemplo para el mejoramiento de las escuelas, "porque la mujer es más honrada y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial".

Al reconocer a las mujeres por su honradez en el manejo de recursos de los programas sociales que llegan a las familias, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el actuar con rectitud de su gobierno le ha permitido ahorrar mucho dinero, "y todo lo que se iba por el caño de la corrupción ahora se destina al bienestar del pueblo".

Mencionó que en los programas de Bienestar no quiere intermediarios y prefiere que las mujeres manejen los recursos, por ejemplo para el mejoramiento de las escuelas, "porque la mujer es más honrada y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial".

En el Centro Coordinador de Pueblos Indígenas (CCPI) de la localidad de San Bernardo, López Obrador sostuvo un diálogo con los pueblos Guarijío, Nawesari Naewaniame Waá Mochikachi Makurawe y Mayo, a quienes, acompañado de la gobernadora Claudia Pavlovich, les dijo que la corrupción y la impunidad eran un "cáncer" para el país, pero ya se acabaron.

Sostuvo que en el combate a la corrupción hay resistencias y quienes no quieren dejar de robar, que "no tienen llenadera", pero ya se acabó porque eso es lo que más daña a México, que tiene un pueblo muy trabajador, "y por eso es este cambio, si se termina la corrupción va a haber presupuesto, ya lo estamos constatando".

"Si cuidamos que nadie se robe el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, va a alcanzar para financiar el desarrollo, sin aumentar impuestos, sin aumentar las gasolinas, sin endeudar al país, depende de que no haya corrupción", enfatizó.

Lopez Obrador fue recibido con la danza tradicional de las comunidades indígenas Guarijío, bailadas por pequeños integrantes de esta etnia, y escuchó el mensaje del representante de las mismas, Juan Rodríguez, quien dijo que esperan que este sea el inicio de una nueva relación con el gobierno.

Comentó que aunque viven en esta tierra desde antes de la colonización, obtuvieron su reconocimiento como Guarijío en los años 70.

Señaló que necesitan fortalecer su cultura, que se reconozcan y respeten las decisiones de sus autoridades, sus normas y prácticas, y pidió apoyo para que concluya la construcción de la presa "Pilares", que beneficiará el desarrollo de sus comunidades.

López Obrador se comprometió a que el Gobierno Federal aportará 600 millones de pesos para concluir la obra y poder volver a inaugurarla, e hizo un reconocimiento a sus culturas y tradiciones.

Sostuvo que no es lo mismo educación que cultura, pues la primera es lo que se aprende, y la segunda es lo que viene de lejos, de generación en generación, lo que se hereda "y no hay que avergonzarse de eso, al contrario, el que no sabe de dónde viene nunca va a saber a dónde va".

Llamó a fortalecer las culturas, tradiciones, lenguas, la organización social e identidad de los pueblos y por eso "vine a decirles que tienen un pasado grandioso, que valen mucho y que tenemos que salir adelante por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, las generaciones".