AI insta a Trump a parar la detención prolongada de niños migrantes

Amnistía Internacional (AI) lanzó este martes en Florida una campaña contra la política de detención prolongada de menores migrantes del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el marco del "Día Universal del Niño" que se celebra este miércoles.



La organización humanitaria, que denunció en julio "violaciones a los derechos de los niños" en el centro de menores de Homestead, al sur de Miami, hace ahora un llamado al Gobierno Trump a suspender la detención de menores "que buscan seguridad" en este país más de los veinte días que permite la ley.



AI escogió Florida para lanzar la campaña mediática "I Welcome", compuesta, entre otros, por vallas publicitarias "dirigidas a Trump" en las que piden la liberación de menores migrantes y rechazan su "detención prolongada e indefinida".



El centro de Homestead, uno de los mayores del país, se vio obligado en octubre pasado a dejar de albergar a menores tras presiones de líderes políticos y grupos humanitarios que, como AI, deploraron sus condiciones y el "cruel" e "ilegal" trato dado a los niños.



Sin embargo, según AI, esta instalación que albergó a miles de menores desde 2018 y se convirtió en un símbolo de la política migratoria del Gobierno Trump "ha permanecido abierta y podría detener a niños nuevamente en una fecha posterior".



"La Administración Trump ha detenido a niños por el acto de buscar seguridad", criticó este martes Margaret Huang, directora ejecutiva de AI en EE.UU.



"Estos niños deben estar con sus familias, sus seres queridos y sus comunidades. En su lugar, están encerrados en instalaciones como Homestead sin un final previsible a la vista", agregó.



El albergue es uno de varios en el país a los que fueron llevados niños separados de sus padres como parte de la polémica política de "cero tolerancia", que separó a 5.460 niños de sus padres desde mediados de 2017, según cifras reveladas en octubre pasado, 1.566 más de lo que había admitido la administración.



Por ello, la organización pro derechos humanos "exige" su cierre definitivo al presidente Trump como parte de la campaña, que incluye el despliegue de vallas en las vías y avisos en el pavimento.



"Estás a 7 millas de donde están encerrados los niños", dice una de las vallas en el sur de Florida. "No creemos en encerrar a los niños. ¿Usted sí?", señala otra cerca del parte de los parques de atracciones de Disney World en Orlando, en el centro del estado.



Ambos carteles invitan a visitar un nuevo portal que educa sobre la "verdad" acerca de Homestead (TruthAboutHomestead.org) y facilita el activismo a favor de los menores a través de peticiones.



La campaña de internet "permite a las personas responsabilizar al Gobierno de Estados Unidos por la detención prolongada e indefinida de niños, durante semanas, meses y, en algunos casos, años más de lo permitido por el derecho internacional", subraya AI en un comunicado.



Otros mensajes que también estarán en algunos camiones y en el pavimento son: "Florida: parques de atracciones, playas y niños detenidos", "Los niños no deben ser encerrados por buscar seguridad" y "Los niños tienen derecho a estar con sus familias. Los niños tienen derecho a pedir asilo".



"El Día Mundial del Niño es un día para los niños, pero a los niños en este mismo país se les niega su libertad", lamentó Huang.



Naciones Unidas celebra esta fecha cada 20 de noviembre en conmemoración a la aprobación en su Asamblea General de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, y también la adopción en 1989 de la Convención sobre los Derechos del Niño.



"Este Día Mundial del Niño, hemos utilizado nuestros recursos para abrir los ojos de las personas a la verdad para que puedan tomar medidas para la libertad de estos niños. La gente ya no puede decir que no lo sabían", agregó Huang.