Aislamiento obligatorio tiene resultados positivos en Jalisco: Enrique Alfaro

El Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que las medidas de aislamiento social con carácter de obligatorio tuvieron resultados positivos en su primer día, demostrando la respuesta solidaria de la ciudadanía.

El mandatario destacó la eficacia del uso del cubrebocas en las calles, que alcanzó un nivel del 90 al 95 por ciento y dijo que los Filtros Sanitarios Interestatales detectaron a seis personas con síntomas relacionados con el Covid-19.



“Los filtros están funcionando, las medidas obligatorias en materia de aislamiento también. Vamos a dar mejores resultados esta semana, porque hoy por la mañana se acaba de anunciar el inicio de la Fase 3, lo que decíamos, viene lo más duro y por eso es muy importante que se entienda que Jalisco está preparado”, señaló Alfaro Ramírez.





En Jalisco somos muchos más quienes sí entendemos la gravedad de la situación ante el #COVID19. Vamos terminando la mesa de seguridad y quiero decirte que las medidas de aislamiento social y los filtros interestatales han sido positivos. En este video les explico: pic.twitter.com/28p1TB0iuD — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) April 21, 2020

En el primer día de sanciones, se tuvieron cinco detenidos en San Pedro Tlaquepaque y una persona en Tlajomulco de Zúñiga. El mandatario jalisciense puntualizó que no se está deteniendo a la gente que cumple con las actividades esenciales.

Recalcó que el reporte de detenidos en Tlaquepaque es porque los involucrados mantenían una reunión con bebidas alcohólicas agrediendo a los elementos policiacos cuando se les hizo la revisión. En el caso de Tlajomulco, un sujeto hizo caso omiso a la orden de la corporación y agredió también a la corporación.



“Hay que entender que justamente contra quienes vamos es contra los irresponsables, no contra la gente que trabaja y lucha para salir adelante, que quede claro porque vamos a mantener el carácter obligatorio de estas medidas por el bien de todos, para que quienes sí cumplan no tengan que pagar las consecuencias de quienes no han entendido el mensaje”, afirmó el mandatario.



Alfaro Ramírez informó que solicitó un reporte diario a los municipios para dar seguimiento a las medidas de aislamiento social.



Da resultado operativo de filtros sanitarios en límites con Jalisco



El Gobernador también señaló que se efectuaron 5 mil 929 pruebas en los cuatro puntos de control de acceso a Jalisco, donde se detectaron a seis personas que no se les permitió entrar a la entidad, ya que presentaban síntomas que pudieran ser posibles portadores del virus, lo que significaría tener contagios masivos.



Se detalló que los automovilistas provenían del Valle de México, 3 de la carretera procedente de Guanajuato en Lagos de Moreno y 3 en la carretera de entrada con la Piedad, Michoacán.