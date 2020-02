Al Barça y Real Madrid se les acaba el gas

¡Sorpresa! Barcelona y Real Madrid fueron eliminados en los cuartos de final de la Copa del Rey, algo que no sucedía desde hace 65 años a los actuales mejores equipos de la Liga de España.

Sobre el Barça. Lo que falló Ansu Fati, lo que erró De Jong, lo que no atinó Griezmann y lo que no acertó Messi le apagó la luz al Barcelona en San Mamés. Un Barça entregado a la pelea, que nunca rebajó la intención y que mereció mejor suerte, pero que acabó perdiendo en el último suspiro. Iñaki Williams, que peinó un balón casi sin saber cómo para dejar plantado a Ter Stegen y explotó la felicidad del Athletic para dejar el marcador a su favor por 1-0.

El Barça, que llevaba nueve semifinales consecutivas y las últimas seis finales de la Copa del Rey, da la sensación de estar al final de un camino. Lo intentó, pero no le alcanzó; le faltó el gol, no acertó cara a puerta. Primero Ansu, después De Jong, más tarde Griezmann y por fin Messi, el que siempre está pero sigue siendo humano. El mejor de todos, pero no suficiente esta vez. Como en la semifinal de la Supercopa de España, el Barça jugó más y mejor que el rival, pero perdió.

Puede pensarse, esta vez, que, quizá, debió frenar el ímpetu en cuanto Leo chocó con el portero rival y esperar a sentenciar a un rival cansado en la prórroga, pero siguió buscando la portería rival hasta el último suspiro… Y en el último suspiro cayó derrotado.

El Athletic se plantó tan rabioso como firme y concentrado; el Barça, conocedor del plan rojiblanco, se entregó a la pelea sin disimulo.

Se presentó Messi con una jugada excelsa a los cuatro minutos que remató fuera Ansu Fati para frenar el ímpetu del Athletic. El equipo de Setién tenía la necesidad de hacerse notar con el balón y respondían con furia los locales, que celebraron un gol de Williams, anulado por fuera de juego.

Sin embargo, Iñaki Williams al minuto 93 se anticipó al mediocampista culé Sergio Busquets e impactó de cabeza un centro enviado desde la banda derecha por su compatriota Ibai Gómez.

LA REAL SOCIEDAD DIO UNA EXHIBICIÓN DE ESTILO EN EL SANTIAGO BERNABÉU PARA ELIMINAR A UN REAL MADRID POR 4-3. La Real Sociedad logró su pase a semifinales tras desenchufar al equipo en mejor forma, un Real Madrid que cortó con estrépito su racha de 21 partidos sin perder.

El Real Madrid fue desorganizado y vulnerable. Añoró la figura de Casemiro y acusó la falta de tensión. Los laterales hacían aguas y los centrales no daban abasto.

Las anotaciones de los visitantes corrieron a cargo de Martin Odegaard (22), Isak (54 y 56) y Mikel Merino (69); mientras que los Merengues descontaron Marcelo (59), Rodrygo (81) y Nacho Fernández (93).

Pasados los 20 minutos de juego, un disparo de media distancia fue tapado por Alphonse Aréola, pero en el rebote apareció el zapatazo de Odegaard que le pasó por en medio de las piernas para el 1-0.

El conjunto de Zinedine Zidane se volcó al frente y cerca del final del primer lapso, Sergio Ramos se quedó en el área y sacó el testarazo que se estrelló en el travesaño y, al minuto 43, Marcelo falló de media vuelta dentro del área.

Para el segundo tiempo, el sueco Alexander se convirtió en el verdugo de Real Madrid con dos goles en menos de dos minutos, contabilizando una volea dentro del área chica y un remate en donde le puso en el ángulo para colocar la pizarra 3-0.

La reacción del cuadro de casa llegó, y Marcelo cobró revancha con el zapatazo a la base del poste para realizar el descuento, sin embargo 10 minutos después, Merino acabó con todas las esperanzas de una remontada al colocar el cuarto.

Sobre la recta final, a Rodrygo se le anuló un gol por fuera de lugar, pero instantes después un pase de Vinicius provocó que llegara en solitario a segundo poste para acortar la diferencia; mientras que en el tiempo de compensación, un testarazo de Nacho Fernández hizo vibrar el Santiago Bernabéu con el 3-4.

Gracias a estos resultados, el Athletic estará en la antesala de la final junto al Granda CF, que se impuso 2-1 al Valencia; al Mirandés que hizo lo propio por 4-2 ante el Villarreal, y la Real Sociedad, que venció 4-3 al Real Madrid, dejando abierta la puerta de un derbi vasco en la siguiente ronda cuando esté en juego el trofeo.

El sorteo se llevará a cabo hoy para definir los encuentros, fechas, horarios y sedes para definir al nuevo monarca de la Copa del Rey.