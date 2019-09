Alberto Barros y el poder de la salsa

El Titán de la salsa, Alberto Barros, invadirá con su sabor la Arena Ciudad de México, con un show que promete poner a bailar a cada uno de los presentes, una noche llena de todo el poder de la música “que tenemos para todos los que les gusta mover el cuerpo”, dijo el cantante en conferencia.

Una verdadera fiesta colombiana, es lo que Barros promete durante la noche, ya que su pasión por rendir homenaje a los distintos géneros como la cumbia y la salsa, ha permeado en sus más de dos décadas de trayectoria.

“Será un recorrido por todo ese sabor que he llevado en la sangre, hace no mucho tiempo tuve la oportunidad de presentar mi proyecto All Star, por lo que incluiré parte de eso en el show. El público conocerá todo lo que es el ritmo de barranquilla, es momento de seguir con esta música, a nosotros las nuevas modas no es algo que nos afecten”, dijo.

Agregó, “cada quien es libre de interpretar el género que guste, pero creo que todo lo que hay aquí, pocas veces lo vemos en el escenario. Músicos en vivo, todo el equipo de instrumentos que se tocan y que cada uno trae sus tradiciones, también los bailarines y de verdad que todo México y Colombia ha bailado por años”.

El recinto se prepara para recibir a más de 10 mil personas, que serán parte de la grabación de un álbum con DVD que quedará para el recuerdo del maestro Alberto Barros. Una producción como “las que yo hago en Colombia, es la primera vez que yo traeré algo tan grande a este país que me ha dado tanto”, adelantó.

Su hijo Luis Barros será el encargado de abrir el evento.