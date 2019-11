Alcalde de Tláhuac madruga a locatarios: ordena demoler mercado de Zapotitlán

El alcalde de Tláhuac, Raymundo Martínez Vite, madrugó ayer a los locatarios del Mercado de Zapotitlán al ordenar la demolición del centro de abasto, a pesar de que aún se realizaban actividades comerciales adentro del mismo.

Para lograr la demolición, pidió ayuda a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, área que envió a más de 100 elementos antimotines, quienes desde muy temprano impidieron a los comerciantes y vecinos acercarse.

Martínez Vite ha señalado que ya no tiene el presupuesto para la reconstrucción de este inmueble, dañado en los sismos de 2017, pero aun así ha decidido desalojar a los locatarios con apoyo policial.

En punto de las 7:30 de la mañana, sin previo aviso, las autoridades arribaron al mercado e impidieron el ingreso a los locatarios; luego comenzaron a derribar los locales con ayuda de mazos, macetas y barretas.

Según los comerciantes, no se les permitió sacar su mercancía y artículos que se encontraban en el interior.

Crónica publicó el motivo de la disputa entre el alcalde morenista y los comerciantes. Las autoridades desaparecieron 14 millones de pesos de los 20 millones etiquetados desde la administración del entonces delegado Rigoberto Salgado para la reconstrucción del Mercado de Zapotitlán, el cual resultó dañado tras el sismo del 2017.

Y es que, a más de dos años del terremoto, con el 60 por ciento del presupuesto gastado y con sólo 6 millones de pesos disponibles para la obra, el lugar se encuentra sin un solo tabique colocado, mientras una parte de los locatarios, que sí abandonaron sus puestos, se encuentran vendiendo su mercancia en la calle o en locales semifijos mal acondicionados, que no cuentan con electricidad, agua, ni sanitarios, motivo por el cual alrededor de 30 vendedores de Zapotitlán se negaban a dejar sus locales, pues para muchos representa su único patrimonio.

Este grupo de locatarios habían solicitado la expedición de un amparo que les permitiera extender el plazo para permanecer al interior del centro de abastos hasta que la alcaldía les entregara por escrito un oficio que les asegurara una fecha en la cual el mercado pudiera estar concluido, se les mostrara el proyecto y los planos de la obra de reconstrucción y se mejoraran las condiciones de los stands provisionales.

Sin embargo, ayer ya no se les permitió trabajar. Comenzaron a demoler los locales sin el consentimiento de los propietarios ni la presencia de elementos de protección civil.

Narciso de la Rosa lamentó la acción de Raymundo Martínez Vite: “Esto es una completa barbaridad, no puede ser posible que uno llegue desde temprano tranquilo a trabajar humildemente y con granaderos se nos prohíba la entrada”.

“No es justo que nos engañen y jueguen así con nosotros que hemos estado en toda la disponibilidad siempre de platicar con la alcaldía y ahora sin una certificación de que el mercado sí sea terminado y sin conocer cuánto tiempo tardará la obra, nos sacan a la calle”.

Y agregó el locatario, quien desde hace más de 20 años tiene un puesto de plásticos en el Mercado de ­Zapotitlán: “Nos hacen esto en esta época en la que las ventas siempre son mayores y en las que se necesita tanto dinero para la familia y ahora estamos asustados y con una desconfianza tremenda en las autoridades, porque si con la desaparición de los 20 millones para la reconstrucción del mercado no era suficiente, pues con esto ya no sabemos ni qué pensar ni qué hacer y lo único que pedimos, porque estamos desesperados, es que nos ayuden y que no nos dejen solos”.