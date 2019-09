Ale Llaneza se corona en torneo del Symetra Tour

La golfista capitalina se impuso en el Garden City Charity Classic at Buffalo Dunes

Tuvieron que pasar cuatro años, cuatro meses y un día para que la golfista mexicana Alejandra Llaneza volviera a levantar un trofeo, al coronarse ayer en el Garden City Charity Classic at Buffalo Dunes, que concluyó en Garden City, Kansas, Estados Unidos.

La originaria de la Ciudad de México se impuso de principio a fin sobre el campo de golf Buffalo Dunes, donde le puso drama a la definición de la corona, al imponerse en el desempate ante la tailandesa Mind Muangkhumsakul.

Llaneza tuvo un comienzo y final dramático, en virtud de que cometió bogey en los hoyos 2, 6 y 18, y marcó birdies en las banderas 4, 9, 10 y 13, con un total de 71 impactos, uno bajo par.

A su vez, la tailandesa tuvo una tercera y última ronda de 10 birdies y un bogey, este último en el hoyo 17, para una tarjeta de 63 golpes, nueve bajo par, y de esta forma igualó a la mexicana en el total de 206 impactos, 19 abajo.

Por ello, se fueron a la salida del hoyo 18 para el desempate y ambas embocaron en par de cuatro golpes, por lo cual volvieron y la mexicana anidó en par y la asiática con un impacto de más, y con eso finiquitó la esperada victoria.

El torneo Garden City Charity Classic at Buffalo Dunes pertenece al Symetra Tour, que otorga tarjetas de membresía para el LPGA Tour, el máximo circuito del golf profesional femenil.

La última vez que la mexicana levantó un trofeo de golfista profesional fue el 7 de mayo de 2015, cuando se coronó en el Self Regional Healthcare fundation Women’s Health Classic.