Alejandra Frausto ofrece disculpa a creadores por los pagos a destiempo

"Mi sincera y absoluta disculpa por el tiempo que tardaron los pagos en este año. Mi sincera disculpa por el malestar que tiene que ver con esperar un pago cuando ya has hecho un trabajo y haya tardado tanto tiempo”, expresó ayer Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura, después de que los artistas del movimiento #NoVivimosDelAplauso exigieran un diálogo con la funcionaria tras dar a conocer, el pasado mes de diciembre durante una manifestación afuera de Palacio Nacional, el retraso de pago a más de 4 mil artistas de todo el país.

El diálogo sucedió en el Palacio de Bellas Artes, ahí las autoridades comentaron que aún faltan 124 pagos por saldar, a lo que creadores solicitaron la entrega de una lista de dichos incumplimientos, además pidieron que Frausto Guerrero se someta a una investigación por “las irregularidades de su gestión”, petición que la funcionaria aceptó.

“La conminamos a cumplir con las obligaciones propias de su cargo o de lo contrario, sea separada del mismo, para ser sancionada e investigada en correspondencia por las irregularidades de su gestión si se demostrara que hay algo comprobado. Le pedimos que se atienda este punto”, señaló la artista Guadalupe Ocampo. También se le pidió su asistencia a las próximas reuniones. La siguiente será el 26 de febrero a las 10:00 horas.

“Hasta ahora no habíamos sentido que usted era nuestra interlocutora, qué bueno que está aquí, queremos que sea así. Le pedimos que sea nuestra interlocutora y se dé los tiempos para estar con la comunidad y que garantice los derechos de los artistas y trabajadores de la cultura”, externó Guadalupe Ocampo.

Otra demanda cayó de inmediato sobre Frausto Guerrero: pedir una disculpa pública a los artistas y familias por no pagar a tiempo.

“Exigimos disculpas públicas por los agravios cometidos, porque los pagos que no llegan es dinero que no tiene la gente para comer, para pagar el doctor, la renta; este dinero que no llega a tiempo, la gente ya lo debe y a la gente la sacan de su casa, y los que tiene tarjetas, se los cobran al triple”, indicó la artista.

Antes de que la funcionaria pidiera disculpas, el artista Antonio Gritón cuestionó la normalización de la gratuidad.

“En los discursos siempre se ve que han hecho miles de cosas, como si fueran sólo de ustedes, es decir, no dicen que gracias a 50 mil artistas a los que ya se les pagó... La presentación que tuvieron antier en la mañanera fue como la usanza del viejo PRI: presentar a la gente con lo que le estás dando, con la plancha o con el instrumento musical. Se ve muy bonito pero ¿le dieron algo a los papás de los niños que tocaron?, ¿le dieron un pago al niño por su actuación?”, preguntó.

Frausto Guerrero tomó la palabra para pedir disculpas por los malestares del retraso de pagos y agregó que estará presente en las futuras reuniones.

“Cuentan conmigo, con la posibilidad de reunirnos periódicamente. El esfuerzo extraordinario para que sus pagos estén a tiempo es un compromiso de la Secretaría, yo me comprometo a que no vuelva a ocurrir una situación de este tipo. Reforzamos lo que había que reforzar, recibimos una Secretaría que no estaba acostumbrada a hacer eso, es lo que teníamos como institución, ésa es la artritis del paquidermo famoso. Tienen en mí absoluta sensibilidad y comprensión”, dijo.

La Secretaria continúo: “La transparencia proactiva es una de las obligaciones que tenemos, decían que me fiscalicen, absolutamente abierto; nosotros estamos aquí como servidores públicos para servir a todos, y que se revise de ida y vuelta todo nuestro trabajo”.

Antes de retirarse y dejar a cargo del diálogo a Marina Nuñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, los artistas le pidieron su postura sobre la contratación por outsourcing y capítulo 3000.

“Tuvimos la reunión con Hacienda y Consejería Jurídica, estamos en buen camino para dar resultados positivos de la posibilidad de tener contratación directa desde la Secretaría. En cuanto a los trabajadores (de capítulo 3000) es algo que heredamos, es una situación muy seria, de mucha gente, lo hemos estado atendiendo y estamos haciendo un análisis de las posibilidades que tenemos y de hasta las cuales vamos a poder llegar y no”, indicó.

ACUERDOS. El diálogo concluyó con cuatro acuerdos, entre éstos que la Secretaría implementará una nueva línea telefónica y un correo electrónico a más tardar en 15 días para dar seguimiento a los pagos pendientes, y hacer públicos los lineamientos de operación de los programas de la dependencia.

También se acordó que el próximo jueves 26 de febrero a las 10:00 horas, en lugar a definirse, se discutirá sobre la figura del artista que debe existir en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales y en demás leyes que competen al gremio.

Otro punto fue la realización de mesas de trabajo en donde se resolverán las preguntas planteadas ayer: ¿Por qué apenas se está redactando el Plan Nacional de Cultura? ¿Los artistas pueden asistir a la Reunión Nacional de Cultura? ¿En qué van las negociaciones para que los artistas tengan prestaciones? ¿Los nuevos contratos incluirán penalización por retraso de pagos?

Al final del diálogo, los artistas informaron que aún se deben pagos de marzo de 2019 de programas como la FILIJ, Mis Pininos en Los Pinos, Jolgorios, Salas de Lectura, Programa de coediciones, Feria del Libro del Instituto Zacatecano de Cultura y a editores del INBAL.