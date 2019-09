Alejandra Guzmán rinde homenaje a grandes clásicos del rock

La cantante lanzó Live At The Rock, en el cual hace nuevas versiones de temas icónicos de Soda Stereo, Caifanes, Charly García y Los Rodríguez, entre otros

Una de las voces femeninas más importantes del rock pop latino, Alejandra Guzmán, vuelve a rockear como en los viejos tiempos, en una propuesta que la llevará incluso a retomar una identidad más allá del nombre por el que ha cobrado fama, pues ahora pide que la llamen Gabriela, su primer nombre de pila.

“Me quito un poco lo de Alejandra Guzmán y vengo a ser Gabriela, la rockera, la locochona, creo que esa esencia no la he perdido aún, sigo siendo la misma, sigo soñando, sigo yendo a mis clases de ballet, pero lo hago para reconectarme por dentro. El poder de mi mente puede más y el arte puede más, poco a poco trato de conectar toda esa sabiduría desde que inicié cuando tenía seis años”, expresó ayer en conferencia de prensa.

Live At The Rock es el nombre que da vida al álbum en el que “tengo la fortuna de interpretar éxitos con los que yo crecí, y es un homenaje al rock and roll, cuando yo no sabia que iba a llegar a tener un lugar en la música”, dijo.

Entre los 12 temas que conforman el disco, uno de ellos es inédito, “La vida sigue”, “una canción que le escribí a mi hija Frida, porque la vida sigue y hay que ser positivo, hay muchas cosas por las cuales luchar, y la vida misma me ha enseñado a valorarla después de tantos temas de enfermedades”, contó.

La acreedora al Grammy Latino, con orgullo, dijo sentirse satisfecha de poder interpretar temas de Caifanes, Alejandro Lerner, Maná y El Tri, entre otros. “Tuve la oportunidad de conocerlos, inclusive a Cerati, y ojalá él hubiera escuchado mis temas, es un maestro del rock and roll, Soda Stereo es el mejor grupo que ha existido en Latinoamérica”, mencionó.

En el álbum destacan los temas “No voy en tren”, de Charly García; “Mi enfermedad”, de Los Rodríguez, y “De música ligera”, de Soda Stereo. A su vez, la cantante expresó que en su género no hay competencia, entre colegas siempre se han abrazado y han podido compartir su trabajo, “es de lo que verdaderamente se trata la música”.

“Yo quiero dejar a los jóvenes una poesía en las letras, no quiero mejorar ya las versiones que existen, pero los arreglos están hechos con rockeros y es parte de lo que busco plasmar. Simplemente quería ser yo igual que todos ellos, y creo que aquí está esa parte de mi trabajo”, concluyó.

Luego de 30 años de trayectoria, Guzmán dijo estar haciendo las cosas bien, por lo que este próximo 7 de septiembre, estrenará un show renovado y recargado en la Arena Ciudad de México.