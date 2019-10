Alerta Condusef por suplantación de 18 entidades financieras

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre las prácticas de empresas que han hecho uso fraudulento y suplantación del nombre de 18 entidades financieras.

En un comunicado, indicó que las firmas ficticias se ostentan como entidades financieras, las cuales ofertan supuestos créditos a cambio de ciertas cantidades de dinero que deben pagar de manera anticipada los interesados, por concepto de comisiones por apertura o una fianza que debe ser gestionada antes de obtenerlo.

De acuerdo con el organismo, en estos casos, las personas engañadas han pagado y perdido cantidades que van entre los mil hasta cien mil pesos, por lo que han tenido que recurrir ante el Ministerio Público a levantar el acta de demanda correspondiente, por el fraude cometido.

“En las últimas semanas, 17 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, No Reguladas (SOFOM, E.N.R.) y una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo (S.C. de A.P.) que están debidamente inscritas en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), denunciaron ante esta Comisión Nacional el uso fraudulento y suplantación de su nombre comercial”.

La Comisión precisó que, incluso, algunos de sus datos fiscales o administrativos, con los cuales defraudan a personas que buscan obtener un crédito “rápido” y “barato”, pero sin tener el cuidado de investigar quiénes realmente son estas empresas.

Asimismo, detalló que Compromiso que Suma es suplantada por la empresa falsa Bienestar Económico; a ENRI Tu Solución Financiera la suplanta Solución Financiera, a Questor Capital la firma Servicios Financieros Navegantes, a Interdens la compañía Impacto Financiero.

Mientras que a Soluciones Globales Ferco la suplanta Soluciones Globales Ferco y Global Prestamo3, Siempre Creciendo por Creciendo al Mundo, Voy Por Lana por Voy Por Lana y utiliza la misma razón social, por lo que se debe verificar ante la Condusef la correcta.

En tanto que Accender Liquidez es suplantada por Banca Nacional de Crédito Accender así como Liquidez y Financiera Accender Liquidez, International Leasing Suport por CREDI-NET, Financiera Opción Efectiva por una empresa que usa la misma razón social.

A su vez Soluciones Patrimoniales Cufrisa por Financiera Solución y Financiera Crecer, Admiral Capital por una que usa su mismo nombre, Betacredit por una de la misma razón social.

La firma Arrendadora y Soluciones de Negocios por es suplantada por Soluciones y Negocios, Sociedad Financiera SIMAE por Sociedad SIMAE, Money Holding por una homónima falsa, Financiera Maestra por Credi Master, Cooperativa Acreimex por una del mismo nombre.

Según la Comisión, los defraudadores utilizan información como razón social, direcciones, teléfonos e imagen corporativa de las entidades financieras registradas y supervisadas, para hacerse pasar por ellas Y la usan en documentos, contratos, publicidad, redes sociales, páginas de internet apócrifas o anuncios en periódicos.

Las firmas falsas ofertan créditos inmediatos y con pocos requisitos, pero solicitan anticipos de dinero en efectivo con la finalidad de apartar el crédito, gestionarlo, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10 o 15 por ciento del monto total

Las personas engañadas indican que cuando no reciben el crédito y ya pagaron los gastos exigidos, ya no los pueden localizar, o bien descubren que no trabajan para la entidad financiera que fue suplantada.

Además usan domicilios falsos, solicitan enviar su información personal vía WhatsApp o por Facebook a través de Messenger, poniendo además, en riesgo los datos personales del público.