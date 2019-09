Alerta de género en la CDMX

La Ciudad de México es la capital feminicida del país. Un juez —finalmente— ordenó al Gobierno de México emitir una Alerta de Género en la Ciudad de México. La orden de declaratoria llega, después de años de lucha de distintas organizaciones feministas y sociales para visibilizar el contexto violento en que viven las mujeres.

“En el amparo se señala que tan sólo en el primer semestre de 2019, en la Ciudad de México fueron denunciados 25 delitos de feminicidio y 99 homicidios dolosos contra mujeres. Asimismo, se registraron 306 llamadas de emergencia “reales” para denunciar abuso sexual, 645 de acoso u hostigamiento sexual, 405 de violación, 8 mil 824 por violación de pareja y 45 mil 376 de violación familiar”.

La Alerta de Género (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres que obliga a los gobiernos a realizar un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres que atenta contra su vida, libertad, integridad y seguridad.

LA AVGM fue creada en el 2007 junto con la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y tiene una serie de programas de prevención y acciones como incremento de patrullajes, aunque aquí debería garantizarse que los policías no fueran también violadores; recuperación y alumbrado de espacios públicos, se ha comprobado que una calle es más segura simplemente con mejor el alumbrado público.

Mayor supervisión en el transporte público, muchos de los casos de acoso, violación y feminicidio se han efectuado en el transporte privado y público; otorgamiento y seguimiento de órdenes de protección en casos de violencia familiar, aquí han fallado algunos municipios y estados en proteger a las denunciantes, como el recién caso de Connie Janeth que denunció a su esposo 15 veces ante el Ministerio Público en Monterrey y fue asesinada por por él; creación de unidades de género que operen en todas las instituciones del gobierno para promover la igualdad entre hombres y mujeres, así como el quehacer público, entre muchas otras acciones que tienen que ver con programas y diseño de campañas para prevenir la violencia de género.

El estado o municipio que es forzado para declarar un Alerta de Género está obligado a disminuir sus cifras de violencia en todas sus modalidades. Destaco la palabra forzar, porque un gobierno por sí solo jamás emitiría una Alerta de Género, es necesario que sea solicitada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales u organizaciones de la sociedad civil.

El Gobierno de la Ciudad de México se niega a decretar la Alerta de Género, bajo el argumento de que los resultados esperados en los estados y municipios donde se ha declarado no han tenido los resultados esperados y dice que está realizando las acciones necesarias para disminuir la violencia de género sin la declaratoria.

¿Por qué la Ciudad de México no quiere decretar la Alerta de Género ante los casos de violencia a las mujeres? Un primer paso para buscar resolver el problema es visibilizarlo y obligar a los estados y municipios a reconocer que existe en su territorio. Si la Alerta no ha tenido los resultados esperados por supuesto que debe evaluarse, tanto las acciones que propone como a los propios municipios y estados que seguramente no han llevado más allá los programas sino una forma meramente burocrática.

Porque realmente el problema de los gobiernos es su práctica burocrática, que no busca erradicar el problema estructural de fondo y sólo se concentran en pretender acabar con el problema.

wengarrido@gmail.com

Twitter: @wendygarrido