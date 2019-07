Alerta por ataques de tiburón en playa de Florida

Un joven de 18 años fue mordido por un tiburón en una mano cuando surfeaba este lunes en la playa de New Smyrna (costa este de Florida, EE.UU.), la misma donde se produjo uno de los dos ataques de escualos registrados el pasado sábado, informaron medios locales.



Reed Zipperer recibió los primeros auxilios en la playa y después condujo su automóvil hasta un hospital, donde le dieron 19 puntos de sutura en la mano derecha para cerrar la herida, indicó Telemundo.



En la playa de New Smyrna un tiburón atacó el sábado 27 de julio a Willian Angel, un turista de 49 años, cuando tomaba olas con una tabla (bodyboading).



El escualo le mordió en la parte alta del muslo y, además de recibir atención en la playa, Angel fue llevado a un hospital.



Según medios locales, las estadísticas dicen que New Smyrna Beach es "la capital de los ataques de tiburón" en el mundo. Se calcula que hay un escualo a diez pies (tres metros) de cada persona que se mete en el agua en esa playa.



El mismo sábado, en la playa de Jacksonville, a unas 106 millas (170 km) al norte de New Smyrna, el surfista profesional Frank O'Rourke, de 23 años, fue mordido en el brazo derecho por un tiburón pequeño que saltó del agua mientras él practicaba su deporte favorito, según dijo a medios locales.



El joven, que fue atendido en la misma playa, indicó que está habituado a ver tiburones pero hasta ahora nunca había sido atacado por uno y dijo no tener miedo de volver al agua cuando sane sus heridas.



"Si te toca, te toca", dijo O'Rourke, quien destacó que es más fácil morir alcanzado por un rayo que un tiburón te mate. "Voy a comprar un billete de lotería", indicó.



Florida es el estado donde se producen más ataques de tiburones en Estados Unidos, con 269 casos de 2000 a 2009 y 218 desde 2010 hasta lo que va de 2019, según el llamado Archivo Global de Ataques de Tiburón de la Universidad de Florida.



Sin embargo, en los últimos 20 años solo 17 ataques de tiburón a humanos en Estados Unidos han resultado mortales, a pesar de que ha aumentado en gran manera el número de personas que realizan actividades recreativas y deportivas en el mar.



En todo el mundo el promedio es de unas seis muertes al año por ataques de tiburón.



El pasado 25 de junio una mujer estadounidense murió en Bahamas a consecuencia del ataque de un tiburón blanco mientras buceaba.



La turista, adulta y cuya identidad no ha sido facilitada, fue rescatada del mar y trasladada a un centro hospitalario en New Providence donde se certificó su fallecimiento.



Precisamente este domingo comenzó la Semana del Tiburón, un bloque de programas dedicados exclusivamente a estos escualos que cada año desde hace 31 llega a la televisión por cable y se ve en 72 países.



Creado en 1988, Shark Week, de Discovery Channel, es desde el año 2010 el evento de su clase que más tiempo lleva en la programación de la televisión por cable.