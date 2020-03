Alertan ecologistas sobre posible catástrofe ambiental por incendios durante este año

El 2020 puede ser un año de catástrofes ambientales por incendios forestales en México debido a que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó que habrá más calor que en 2019, cuando se perdieron 633 mil hectáreas de bosques y selvas por incendios. Este problema es grave por la gran cantidad de especies animales endémicas de México, es decir que no existen en ninguna otra parte del planeta.

La anterior alerta fue emitida ayer, en la Ciudad de México, por un conjunto de 25 organizaciones ecologistas y ciudadanas entre las que están el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Greenpeace, Naturalia, la Red de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), la Iniciativa Climática de México (ICM) y El Poder del Consumidor.

Los ambientalistas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador adoptar un Plan Emergente de Contingencia pues, debido a la falta de presupuesto federal, este año no se realizaron los trabajos de prevención de incendios que se pagaban con el Programa de Empleo Temporal; además de que el presupuesto para la Comisión Nacional Forestal es sólo 43 por ciento de lo que era en 2012 y no está asegurado el presupuesto para el Sistema Remoto de Detección Temprana de Incendios, que opera la Conabio y sólo tiene ingresos asegurados hasta abril.

“No existe una postura responsable del gobierno respecto a la crisis que está ocurriendo. No sabemos si no la conoce o no cree que existe”, dijo Óscar Ramírez, de Naturalia A.C. , quien sostuvo que una de las mayores causas de preocupación es que la orografía de México es tan intrincada que es difícil responder a emergencias si antes no se hizo trabajo de prevención.

En conjunto, las organizaciones civiles proponen seis acciones:

1.- Duplicar el presupuesto de la Conafor.

2.- Restituir al menos 500 millones de pesos a Semarnat en el presupuesto para el Programa de Empleo Temporal.

3.- Aumentar el presupuesto a Conabio, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales (Fopreden).

4.- La efectiva aplicación de la ley para frenar el uso de fuego para realizar el cambio de uso de suelo forestal y castigar esa falta con cárcel. “Los lugares que han sido objeto de quema ilegal deben ser decretados como sitios de restauración ambiental, sin posibilidad de cambiar su uso de suelo (por ejemplo, las áreas de cultivo de aguacate)”.

5.- Los programas de prevención y atención a desastres, adicionalmente a tener un enfoque de protección civil tienen que fortalecerse en materia de impactos ambientales.

6.- Aumentar y equilibrar el uso de recursos en Conafor utilizados en conservación de bosques (como el pago por servicios ambientales) con los recursos para el manejo productivo de bosques que reducen los riesgos de incendios.

SEQUÍA ANUNCIADA. Gustavo Alanís, del Cemda dijo que están dadas las condiciones para que este año se presenten incendios de consideración. “Sabemos que viene una temporada de sequía, vientos fuertes y calor extremo. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que este año será aún más cálido que el 2019. Las cosas están pasando y no se ve en México políticas, acciones o presupuesto orientado a la prevención”, dijo Alanís, del Cemda, asociación civil que en 2012 fue seleccionada como uno de los 30 mejores centros de análisis o Think tank ambientales de todo el mundo, en un proceso en el que compitieron 25 mil candidaturas de los cinco continentes.

Por su parte, Gustavo Sánchez habló en nombre de la Red MOCAF, que es una agrupación donde trabajan juntas 54 organizaciones campesinas de 19 entidades de la República. Recordó que 2019 fue el cuarto año con más incendios de los últimos 50 años y que los recortes al presupuesto de ayuda forestal han caído exageradamente.

“Es posible que se diga que se están destinando muchos recursos a través del programa Sembrando vida, que busca imponer un récord en número de árboles frutales sembrados, pero ese programa tiene influencia en un millón de hectáreas, mientras que Conafor es responsable de 70 millones de hectáreas de bosque y un total de 130 millones de hectáreas con algún tipo de vegetación forestal. Entonces, hay un desequilibrio porque Sembrando Vida tiene 10 veces más presupuesto que Conafor y beneficia a mucho menos terreno. Ése es un programa de combate a la pobreza, pero no de cuidado forestal”, puntualizó.

Pablo Ramírez, de Greenpeace y Stephan Brodziak, de El Poder del Consumidor, presentaron datos sobre el impacto que tuvieron los incendios de 2019, la emisión de gases que aceleran el cambio climático y en los problemas de salud pública ocasionados por respirar aire contaminado.

“No hay que olvidar que las plumas de humo que se registraron el año pasado por los incendios en Guerrero llegaron hasta la Ciudad de México y obligaron a declarar contingencia ambiental por partículas PM2.5. Ahora tenemos condiciones idóneas para que se presenten incendios como los que afectaron la salud pública el año pasado”, dijo Brodziak.