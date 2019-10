Alex Cohen inicia nueva faceta como Dominic Sen

El pop moderno a veces peca de la sobreproducción y de lo artificial. Es difícil encontrar artistas que lleven el género hacía una dirección distinta, abordándolo con un sentido mucho más artístico y que sale de la fórmula estereotípica que caracteriza la parte más visible del género.

Alex Cohen, productora y compositora emprende su proyecto solista con su disco debut Visitor un disco que se aleja del pop que invade las estaciones de radio y que le da un giro mucho más orgánico que sorprende y conquista.

“Siempre he estado influenciada por la escena alternativa que hubo a principios de los dos mil, banda como los White Stripes y The Strokes me gustan muchísimo. Pero cuando me di cuenta que quería hacer mis propias canciones sabía que quería una dirección mucho más pop, por eso es imposible no citar a Michael Jackson o Cindy Lupper que aparecen todo el tiempo cuando de buen pop se trata”, comentó la cantante en entrevista con Crónica.

Alex se ha inmiscuido en el mundo de la música desde hace varios años ya, con una trayectoria detrás de las consolas y colaborando desde la perspectiva de producción, la también compositora se fue abriendo paso dentro de un mundo donde los estereotipos de género están muy presentes.

“Ha sido una lucha ardua, cuando comencé dentro de todo esto había poquísimas mujeres. Sin mencionar que yo intentaba llenar un rol que normalmente está dominado por hombres que es el de la producción y las labores de estudio. Ha habido un esfuerzo enorme por cambiar eso, por fortuna hoy existen muchas más mujeres dentro y muchas otras preparándose en escuelas para que no exista duda de lo valiosas que podemos ser detrás de las maquinas”, agregó.

Es claro que Alex a través de Dominic Sen intenta remar contracorriente, sí, creando canciones bailables y que se quedan resonando en la mente, pero con un sentido mucho más completo del arte, plasmando una idea completa a través de trece canciones y no cayendo en la tendencia de sacar sólo sencillos.

“Es complicado hoy en día no caer en las tendencias, porque si miras a los artistas más escuchados de Spotify mucho no tienen un disco completo al cual puedas acudir para una mejor referencia. Creo que sigo teniendo esa idea nostálgica en que+ a través de un disco tienes la libertad de contar una o varias historias”, concluyó.

Visitor, el primer disco de Dominic Sen, ya está disponible en todas las plataformas digitales.