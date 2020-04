Alex Cooper, Atrapada en el closet: Una inspiradora historia sobre la aceptación

“A los 15 años me enamoré y salí del clóset con mis padres y lo siguiente que supe es que fui enviada a una terapia de conversión”, recuerda Alex Cooper, escritor del libro Saving Alex: When I was fifteen, I told my mormon parents I was Gay, and that's when my nightmare began, en la cual se inspira la película Alex Cooper: Atrapada en el closet.

Tanto el libro como la película ponen sobre la mesa la manera en que la homosexualidad aún está llena de prejuicios. Explican la manera en que las personas llegan a lastimar a sus seres queridos solo por tener una preferencia sexual diferente. En este caso, Cooper ofrece su propia historia con la esperanza de poder enviar un mensaje a los jóvenes sobre la libertad.

La adolescente enfrentó horribles castigos y palizas, con las que decían sus padres, curarían su homosexualidad. La película relata la pesadilla que vivió después de asumir su sexualidad, bajo la dirección de Jeffrey G. Hunt, con el guion de Michelle Paradise, y las actuaciones de Addison Holley, como Alex Cooper; Kate Drummond y Steve Cumyn como sus padres.

Dentro de las medidas está que los papás de Cooper la enviaron por ocho meses a un riguroso y abusivo campamento de conversión en Utah, una experiencia que la llevaron a transformarse en la activista lesbiana contra la terapia de transformación que es hoy.

“Crecí en el sur de California, con una familia muy religiosa, pero con una niñez inmensamente feliz. Cuando mis padres me llevaron a la terapia de conversión, me recogieron en la casa de una amiga, con todas mis cosas empacadas y me llevaron a Utah”, aseguró Alex Cooper.

Agregó, “realizaban terapia de conversión en su casa, pero ninguno tenía un título o habían terminado la preparatoria, pero les dijeron a mis padres que tenían lo necesario para convertirme en heterosexual. Me mantuvieron alejada de la escuela y aprendí a cómo cuidar una casa y de sus hijos”.

Una de las experiencias más traumáticas para Alex involucró una mochila: “La llenaron de piedras y me dijeron que supuestamente me ayudaría a entender de forma física lo que significa ser gay, la empecé a usar durante un tiempo al día, pero cuando no acepté lo que decían, llegué a cargarla durante 18 horas diarias”, expresó.

“Fue el periodo más oscuro de mi vida, tuve pensamientos de suicidio e incluso intenté hacerlo. Han pasado muchos años desde que estuve en tapia de conversión, pero se siente como algo que llevo cargando, algo en lo que pienso cuando voy a hacer las compras o cuando cargo una mochila. Ahora me doy cuenta que no soy sólo yo, hay miles que han pasado por esto”, contó Cooper a Lifetime, para la producción de esta historia, que dijo, merecía ser contada.

Hoy Alex, es ejemplo de valentía y que llena de orgullo a cada uno de aquellos que decidieron “salir del closet”, ha sido una lucha constante ante las religiones o distintas creencias, inclusive, los jóvenes salen a marchar exigiendo respeto e igualdad de género, uniendo fuerzas para dejar atrás los rechazos de la sociedad, aquellos que muchas veces comienzan en casa.

Estreno: 29 de abril

Canal: Lifetime

Horario: 22:00 horas