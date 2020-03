Alex Fernández y el arte de apreciar la vida desde la comedia

Alex Fern谩ndez y el arte de apreciar la vida desde la comedia

"La comedia nos ayuda a lidiar con las cosas que no entendemos", expresa el comediante Alex Fernández en el segundo show que hace para la plataforma de Netflix que lleva por título El mejor comediante del mundo, el cual le ha permitido tener una mayor popularidad gracias a la manera en que mezcla el humor con datos autobiográficos.

De hecho, el título del espectáculo va mucho más allá de una posible arrogancia, se refiere a una dura anécdota. Habla de uno de sus hermanos, Pedro, quien nació con parálisis cerebral y a quien hace unos años le detectaron cáncer de esófago. También se refiere a él como una de las pocas personas que lo apoyaron a lo largo de su carrera. En su programa habla de su muerte, de los vacíos que dejó, provoca sonrisas desde momentos sumamente tristes, y de como Pedro lo consideraba “el mejor comediante del mundo”, ante una de sus enfermeras.

“La comedia es un trabajo de mucho tiempo, este show se alimenta de lo que vivo y hago, el stand-up es una fotografía del comediante (…) Habrá tragedia y habremos comediantes que decidamos hacer ‘chistes’ de eso, yo lo veo natural, es una reacción humana, la tragedia es algo que nos sobrepasa y el humor es una herramienta para procesar cosas que no entendemos”, expresó el comediante.

“Todo tiene qué ver, de manera personal, lo que cada quien considere chistoso y qué quiere decir. Si se hace un chiste de un tema y no fue afortunado, fue porque el chiste no estuvo bien hecho”, agregó el talentoso humorista, quien tiene ya en su curriculum dos especiales en Netflix y llenos totales en auditorios icónicos como el Teatro Galerías de Guadalajara o el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en la CDMX.

En El mejor comediante del mundo, Alex relata que a pesar de su condición, su hermano nunca dejó de ver la vida con alegría, de dar amor incondicional, demostrar su apoyo y de impulsarlo a cumplir sus sueños. Pero también habla sobre la lucha libre en México, de los videojuegos, de las páginas para adultos, de las opiniones de la personas, además, narra algunas experiencias de su adolescencia como la primera ocasión en la que bebió alcohol.

La cotidianidad que le rodea es lo que le permite nutrir su humor y ahora el reto lo llevará al Vive Latino, en la primera ocasión que el festival tenga un escenario (ya no sólo una carpa) dedicada al stand-up, con el nombre de Casa Comedy.

“Hace cinco años tuve la suerte de estar en la primera carpa de Casa Comedy y recuerdo que todos estábamos apanicados, muertos de miedo porque pensábamos que nos iban a aventar vasos con algún liquido caliente. Me acuerdo que me tocó abrir la carpa el primer día y para mi sorpresa encontré a 150 personas riéndose, el experimento funcionó y cinco años después vamos a tener un escenario propio para la comedia donde va a poder llegar la gente que quiera ya sean cientos o miles”, comentó Fernández a Crónica.

Esta vez con Alex en el acto central, la comedia parece extenderse a lugares cada vez más grandes como también lo han demostrado comediantes como Franco Escamilla, quien también con sus vivencias personales, hizo un show memorable en el Auditorio Nacional. Especialmente para Alex, será la cereza de su pastel luego de unos meses como fenómeno mediático y de ostentar el título del podcast más escuchado en México durante bastante tiempo con El Podcast de Alex Fernández. Frente a un año tan lleno de contenido la pregunta lógica es: ¿Qué sigue?

“Todo ha estado caminando desde diciembre del año pasado con el especial Netflix, mi prioridad este año es armar un nuevo show y terminar de escribirlo, también está el podcast, para producirlo estoy armando un estudio, una inversión que tiene como objetivo profesionalizarme en todas las áreas de contenido que hago”, comentó.

“Este año es un año de reconstrucción para mí y de abordar otras plataformas como el cine o las series, que seguramente haré terriblemente mal al primer intento, y seguramente también los posteriores, pero es un paso que siento yo, se tiene que dar para explorar esos terrenos desconocidos aún para nosotros”, agregó.

La libertad siempre ha sido una constante imperante en ese proceso creativo que busca las risas del público. Sin embargo, aunque el stand-up en México se había mantenido al margen de cualquier escrutinio público, hace unas semanas dos de sus más grandes referentes fueron criticados sobre algunas temáticas que abordan durante sus rutinas, abriendo paso a una discusión casi unilateral en redes sociales sobre lo que está o no permitido en la comedia.

“Me parece muy interesante que un momento así del país de pronto se volteé la discusión hacía nosotros y no a otros temas de mucha más importancia, esta vez el problema fue el bufón y no el reino. Se me hacen desproporcionadas las reacciones en el sentido de que cada quien puede opinar lo que quiera sobre la comedia de quien quiera y abrir un diálogo; si a ti no te gusta algo, adelante, es válido”, dijo.

“¿La comedia tiene límites? No, el límite se los pone el comediante. Cada comediante tiene el derecho de decidir si su comedia tiene un mensaje o no, o si es responsable o no, o si toca ciertos temas o no, y no creo que un comediante valga más o valga menos por esa decisión”, añadió.

“Lo primero que hay que pensar es que Twitter no es México, que lo que pasa en esa red social es un síntoma, pero de un grupo muy pequeño; no existe un riesgo real para la comedia en ese sentido. Lo bonito del stand-up es que tiene un abanico de opciones muy rico, hay opciones y escoge la que te guste; la mejor protesta cuando algo no te gusta es no consumirlo”, finalizó.