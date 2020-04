Alex Lora rinde homenaje al personal de salud con “Héroes de blanco”

El pasado 23 de abril, el histórico rockero mexicano Alex Lora lanzó “Héroes de blanco”, una rola creada durante el confinamiento a causa de la pandemia del Covid-19, en honor al personal de salud que no solo ha arriesgado su vida en los hospitales y clínicas, si no que también ha sido objeto de agresiones físicas y discriminación por parte de un sector de la sociedad mexicana.

El músico presentó el tema en el programa La Taquilla, en el cual aseguró que se trata de la canción que más le ha gustado componer en lo que lleva de carrera artística: “Es como las gallinas que quieren tanto a sus pollitos, porque cuesta un huevo tenerlos (…) La compuse por el rollo del respeto que todos debemos tener a los héroes de blanco, a quienes quiero dedicar esta canción ahorita”, explicó Lora antes de tocarla.

El tema habla sobre la ardua labor que los médicos y enfermeras han hecho en México para proteger la salud de los mexicanos durante esta pandemia: “Hay que arriesgar hasta la vida para poder cuidar la salud de los enfermos, hay que luchar y nunca darse por vencido, hay que luchar contra la pandemia y la discriminación. Los héroes de blanco son los que cuidan nuestras vidas y nunca nos van a dejar morir”, dice un fragmento de la canción.

Así mismo, el vocalista y fundador de El Tri, recordó que este sábado 25 de abril se sumará a las iniciativas que muchas bandas y músicos han hecho, y llevará a cabo una transmisión en vivo a través de sus páginas oficiales, para tocar de manera acústica las rolas que han hecho cantar a miles de mexicanos por décadas.

Además, aseguró que podrán enviar sus peticiones durante la transmisión: “Nada más les digo una cosa, ¿quieren ser felices y olvidarse de sus broncas? no se pierdan esta tocada el sábado a las 7 de la noche, y si no, pues se van a quedar en sus casas de todas maneras, pero no se van a hacer más felices”, concluyó.

¿Ya la escuchaste? ¡Chécala y dinos qué te parece!