Alex Lora y El Tri: la leyenda no para, el rock sigue

Pocas son las bandas que pueden presumir una gran trayectoria y entre ellas se encuentra El Tri, cuya esencia ya forma parte importante de la cultura de México. Con más de 50 años de trayectoria, la banda no piensa parar, quiere seguir rockanroleando “hasta que el cuerpo aguante” mencionó Alex Lora, ayer, en conferencia de prensa.

Para celebrar esta gran trayectoria tienen sorpresas, una de ellas es su disco número 52 Queremos Rockear que cuenta con 11 temas que el público disfrutará. “Toda la vida pienso que puede ser el último concierto, pero El Tri durará lo que Dios quiera y nos permita”, dijo el cantante.

“El cariño que la gente me tiene o a mi música es porque tiene que ver con sus vidas, la raza musicaliza la vida con sus canciones (…) En este disco, por ejemplo, buscamos que sean rolas de actualidad inmediata como ‘Huachiculeros’ que va dirigida a nuestros queridos políticos”, dijo Alex referente a su disco.

Pero el festejo no queda ahí, ya que en este mismo disco se podrá encontrar un box-set que contará con tres DVD de dos horas de duración, los cuales capturan los festejos de la gira Medio siglo rockanroleando.

“Es el documental de El Tri y de Alex Lora, yo rockanroleando y la raza gritando y coreando, no que soy un... si fumaba en la secundaria... o cosas así. Es un documental de un rockero rockanroleando”, dijo.

Sobre el tema de los documentales biográficos comentó: “Sí, me han ofrecido hacerlo, o hacer novelas u otras cosas, pero no, yo soy rockanrolero y pues eso es lo único que me gusta hacer”.

El concierto es otra de las cosas que El Tri tiene preparadas para este 12 de octubre, ya que significa el cierre de la gira Medio siglo rockanroleando que celebra los 50 años y da comienzo a la gira La leyenda continúa.

En este concierto se espera que la duración sea de unas 3:30 a 4 horas, en el mismo harán un pequeño homenaje a José José y contará con otros invitados especiales: “Queremos compartir esta trayectoria con ustedes y en vez de que la gente espere en la calle pueda hacerlo dentro viendo objetos representativos por los 51 años”.

Para lograr mantenerse vigentes, Alex comenta que lo principal es aferrarte a tus ideales y sueños, y la forma sigue siendo la misma que en un inicio: “Sentirme bien y sentirme libre es algo muy simbólico, mi máxima alegría es cuando la raza grita conmigo, los reconocimientos y todo eso no valen para nada, para mí ver cómo la gente se desahoga conmigo es lo mejor”, enfatiza y agrega: “Cada que me entregan las llaves de una ciudad, al día siguiente le cambian la chapa”.

Sin duda uno de los cantantes más representativos del país y con una gran trayectoria que no piensa frenar hasta que definitivamente no pueda más. “Tenemos pensado hacer algunos toquines (shows) en algún reclusorio, ya que nunca nos olvidamos de esa raza, tal vez un vinyl de este nuevo álbum y muchos conciertos por este nuevo tour La leyenda continúa”.

Para finalizar dijo: “Este 12 de octubre será el día de la raza rockanrolera, ¡que viva el rock and roll!”.