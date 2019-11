Alexa Moreno gana el PND 2019

El tiempo le hace justicia a Alexa Moreno. Tres años después de ser severamente criticada por su aspecto físico durante su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, la bajacaliforniana hizo caso omiso al calificativo de “gordita” y siguió trabajando duro hasta convertirse en la primera mexicana en ganar una medalla mundial en gimnasia artística. Lo hizo en salto de caballo en el Campeonato Mundial de la especialidad celebrado en Doha 2018, y aunque este año no pudo repetir podio en el Mundial celebrado en Stuttgart, Alemania, al quedar en sexto sitio, logró el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Méritos suficientes para ganar el Premio Nacional de Deportes 2019 que le será entregado el próximo 20 de noviembre en Palacio Nacional.

Moreno de 25 años de edad se convirtió en el 2018 en una de las deportistas más representativas de México, tras el metal de bronce conseguido el 2 de noviembre de 2018 en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística celebrado en Doha.

A ese resultado se sumó la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística celebrado en Bakú, Azerbaiyán el pasado mes de marzo; un mes antes en la Copa del Mundo celebrada en Melbourne, Australia. ocupó el cuarto puesto. Durante el mes de junio en el Concurso Internacional y Copa Corea de Gimnasia Artística, Jeju, Corea del Sur, la mexicana se colgó otra presea de bronce.

No obstante, Moreno no participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, luego de sufrir una lesión durante el selectivo para la justa continental, por lo que optó por recuperarse entre los meses de julio y agosto, con miras al Campeonato Mundial de Stuttgart, Alemania celebrado en octubre y donde ganó su clasificación olímpica a Tokio 2020 en el all around y en la prueba individual de salto de caballo terminó en el sexto lugar.

Con esos méritos Alexa Moreno le ganó a la pentatleta Mariana Arceo (medallista de oro panamericana y también con boleto a Tokio) la batalla por el Premio Nacional de Deportes 2019. Distinción que bajo la nueva administración del presidente de México Andrés Manuel López Obrador, volverá a otorgarse el 20 de noviembre.

Al conocer la noticia, justo cuando Alexa regresaba de entrenar, la gimnasta se sintió muy emocionada y con la voz entrecortada dijo a través de un video en twitter “no me lo esperaba, estoy muy muy, emocionada. Agradezco a todos, porque no sólo soy yo, sino de todas las personas que creen en mí, incluso más que yo”.

El premio consistirá esta vez en una medalla de oro ley, un cheque de 796 mil pesos, una roseta y un diploma, mismos que serán entregados por AMLO en Palacio Nacional.

El rubro de mejor deportista profesional fue declarado desierto. Los postulados eran el ligamayorista de los Astros de Houston, Roberto Cañoncito Osuna y el boxeador Andy Ruiz, monarca de peso pesado de la FIB, AMB y OMB.

En Mérito Deportivo la condecorada será la clavadista Paola Espinosa, por su trayectoria deportiva de más de 20 años y medallista en Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Mundial y Olímpicos.

En la categoría de entrenador el premiado será Alfonso Victoria, instructor de taekwondo; como juez, César Valenzuela de Gimnasia Artística.

En el deporte paralímpico el premiado será el nadador Diego López, ganador de un cuarto oro mundial en Londres 2019. Y en Fomento Deportivo, Víctor Tello.