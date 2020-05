Alexa Moreno piensa en nuevos elementos para ser medallista en JO

La gimnasta mexicana Alexa Moreno no descarta poder convertirse en medallista en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que por la pandemia del coronavirus se recorrieron al 2021, sin embargo la bajacaliforniana aseguró que ahora cuenta con un año completo para hacer una mejor preparación y hacer elementos nuevos.

Durante la conferencia USessions Desde Casa, organizada por la Universidad del Valle de México, la medallista mundial de bronce en la prueba de salto de caballo dijo:

“Ahora tenemos un año completo para hacer una mejor preparación, para saber cómo vamos a encarar la competencia; puedo hacer más cosas, voy a poder competir en otros torneos, hacer más elementos nuevos, competir para ganar más confianza”, señaló desde su natal Mexicali.

Moreno, única gimnasta femenil que ha ganado medalla mundial para México en esta disciplina agregó, “yo todavía quiero seguir avanzando y sí, sí tengo más sueños y metas, mi sueño es ser medallista olímpica, no creo que mucha gente difiera de mí, de verdad quiero ir a los Juegos Olímpicos y quedar completamente satisfecha con mi participación, disfrutarlos y decir: estoy contenta con lo que hice”.

A pesar de no poder entrenar como se debe por el confinamiento domiciliario, Alexa toma esta situación con calma. “Hay que tener paciencia y esperar lo mejor; hay que cuidarnos, respetar las normas establecidas. Sí entreno en casa para no perder el ritmo, obviamente no puedo hacer gimnasia, no es fácil, pero se hace lo que se puede”, dijo la becaria de la UVM.

ijsm