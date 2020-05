Alfaro: La reapertura de municipios de la “esperanza” no aplica para Jalisco Alfaro

El proyecto de reapertura de los municipios de la esperanza no se tomará en cuenta en Jalisco, advirtió el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien afirmó que todos los municipios del estado deberán de responder a las medidas que se tomen para la reactivación económica que emita la Secretaría de Salud estatal, de la que dijo es la máxima autoridad sanitaria.

“Los presidentes municipales, de todos los municipios, están obligados a acatar las disposiciones que está emitiendo la máxima autoridad sanitaria de este estado, aquí no hay municipios que abran y otros que no, alguien en un escritorio de la Ciudad de México se le ocurrió decir que había municipios que ya podrían abrir y otros que no; no me interesa polemizar con temas políticos, pero hasta les pusieron un nombre: de la esperanza”, mencionó.

“Y dijeron en Jalisco hay tantos municipios, les pongo un ejemplo, Tapalpa, como uno de los municipios que podría abrir. Si nosotros abriéramos Tapalpa y la gente de Guadalajara se volcara a este municipio, imagínense la manera en que pondríamos en peligro a la propia gente de Tapalpa, es un grave error esta idea de abrir municipios unos sí y otros no, esa decisión en Jalisco no va a suceder, ni se va a atender; en Jalisco las medidas que estamos diciendo son para todos los municipios sin excepción, los presidentes municipales han sido solidarios con esta decisión”, añadió Enrique Alfaro.

El gobierno federal presentó el pasado miércoles su Plan de Nueva Normalidad en la que se da apertura a 265 municipios de 15 estados a los que se les llamó “de la esperanza”, y de los que podría haber al menos 13 en Jalisco, aún no se tiene claro por parte de la federación la lista que los componen, pero se mencionó que son aquellos que no tienen registro de casos positivos y que no tengan colindancia con alguno que sí.

En lo que respecta al Plan Jalisco COVID-19, recordó Enrique Alfaro que se amplió en 200 millones de pesos el recurso para el apoyo al autoempleo y comercio informal, con el que reciben cinco mil pesos quienes lo solicitan, para ello se habían destinado 400 mdp para hasta 80 mil beneficiarios, cifra que llegó a su límite, por ello se decidió dar esta ampliación, pero será en su mayoría entregada a los municipios externos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Con la implementación de la Fase 0 que arranca el próximo lunes 18 de mayo, las rutas del transporte público deberán operar con el 100 por ciento de sus unidades, ya que la movilidad de los tapatíos se reactivará de manera importante, por lo que garantizó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez que así será para evitar aglomeración de personas. Asimismo, advirtió que el inicio de reapertura de negocios, industrias y servicios “no es China libre, no es vámonos todos para afuera, por lo que si las medidas sanitarias no se cumplen, corremos el riesgo de volver a cerrar la economía”.