Alfaro logra iniciar su propia transformación: el Congreso local le avala Constituyente

En el Congreso de Jalisco se aprobó la reforma constitucional que define el proceso para convocar a un Constituyente a fin de sentar las bases de la refundación del estado. El gobernador y promotor de la iniciativa, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que con ello se construirán, desde la sociedad, las leyes que se requieren para actualizar al estado a la realidad, señaló.

“Es el primer paso para que Jalisco pueda construir un nuevo acuerdo social desde abajo, con la gente, con todos los jaliscienses, no sólo una profunda reforma constitucional propuesta por el gobernador o los diputados, sino un proceso de discusión sobre cómo vamos a construir las nuevas reglas de entendimiento de todos los jaliscienses, cómo vamos a corregir desde abajo lo que ya está demostrado, que si no se hace con ese nivel de profundidad, no se van a lograr los cambios que nuestro estado demanda. Mi reconocimiento al Congreso del Estado, a las fuerzas políticas que entendieron el significado de esta decisión. Arranca así un proceso de la mayor relevancia, a casi 200 años de la fundación de Jalisco”, indicó el gobernador.

La votación en el Congreso fue plural, pues hubo 31 votos a favor de legisladores de MC, PAN, Morena, PRD, PT y PVEM; la oposición al proyecto provino de toda la bancada del PRI.

Con lo anterior, se dio luz verde a la iniciativa del Gobernador para comenzar la refundación y para la creación de un nuevo pacto social. La iniciativa establece que podrán solicitar la convocatoria para el Constituyente:

—El Gobernador del Estado más el 5 por ciento del listado nominal en las dos terceras partes de los municipios;

—Los ayuntamientos que integren al menos las dos terceras partes de la totalidad de la entidad, más el 5 por ciento del listado nominal;

—Ciudadanos, siempre que representen el 8 por ciento de la lista nominal de electores, distribuidos en 84 municipios, por lo menos.

El Congreso Constituyente se integrará por 10 representantes designados por el Congreso del Estado de la Legislatura en turno; 10 representantes designados por el Poder Ejecutivo; 10 representantes designados por el Poder Judicial; cuatro representantes de los pueblos originarios del estado; cuatro representantes de la comunidad jalisciense radicada en el extranjero y cuatro representantes por cada uno de los distritos electorales uninominales en el estado, elegidos bajo el principio de mayoría relativa y 20 representantes bajo el principio de representación proporcional.

Por Movimiento Ciudadano, Héctor Pizano afirmó que la iniciativa aprobada coloca a Jalisco como un referente de la innovación jurídica y un nuevo pacto social. “Es la oportunidad de refundar nuestro estado desde abajo, con la participación del pueblo de Jalisco. La Refundación deberá ir de la mano de la gente o no será”, dijo Pizano.

Como él, a favor del documento se expresaron en tribuna los legisladores Óscar Arturo Herrera Estrada, Érika Pérez García, Claudia Murguía Torres, entre otros; previo a la votación, los diputados priistas tuvieron ocasión de argumentar en contra del proyecto.