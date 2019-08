Alfonso Ramírez Cuéllar

Lo que hizo el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública lo lleva a nuestro Arriba y desde esta trinchera consideramos que debería replicarse en otras áreas; primero admitió que existe un serio problema de ingresos, un tema que no es poca cosa. Acto seguido, exhortó a 15 presidentes municipales a cobrar impuestos para que estos territorios no se conviertan nuevamente en parias de la Federación. "Buscamos el camino de la corresponsabilidad, por eso las conclusiones y los acuerdos que ustedes saquen (de la Asamblea Nacional de Presidentes Municipales) van a recibir no solamente la atención y el tratamiento responsable". Ramírez Cuéllar hace el primer llamado para resolver un problema que después trataremos a otra escala, así que es tiempo de ir planeando soluciones.