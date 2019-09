Alfredo Castro: “los cuerpos masculinos son negados en el cine”

El actor Alfredo Castro (Santiago, 1955) acude al Festival de cine en Venecia con papeles en dos cintas: Blanco en Blanco, del hispano chileno Théo Court, en concurso en la sección Horizontes, y en El Príncipe, de Sebastián Muñoz y que compite en la “Semana Internacional de la Crítica”.

En esta última película interpreta a El Potro, reo en una cárcel del Chile de 1970 en la que convive y protege a un grupo de presos homosexuales, ofreciendo una mirada diferente a la relación entre hombres privados de libertad.

“Políticamente va a causar impacto, yo no había visto nunca en el cine chileno una película de tanta exposición física y emocional en los personajes masculinos, esa virilidad puesta en cuestión. Me parece muy político”, refirió en entrevista con Efe en Venecia.

“Son cuerpos que han sido negados socialmente, los cuerpos de los hombres en el cine no existen, son sólo las mujeres las que han sido expuestas en su sexualidad y en su cuerpo, y acá políticamente me parece importantísimo que seamos los hombres los que nos exponemos en pantalla con desnudos frontales, totales, completos”, defendió.

El veterano actor de Tony Manero (2008) cree que esto se debe, ni más ni menos, al machismo: “El mundo se entendió desde los hombres siempre, también desde lo heterosexual, lo heteronormativo”, lamenta.

“Que esta película llegue al menos en Chile a romper este tabú de que los cuerpos de los hombres son sagrados, no se tocan, no se muestran, y si las mujeres son muy expuestas, me parece un cambio interesantísimo de mentalidad”, sostuvo.