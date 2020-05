Alimentos congelados son tan nutritivos como los frescos, y en estos tiempos una excelente opción para quedarse en casa

No todos los alimentos congelados son altamente procesados.

Debido a la pandemia de COVID-19, las familias enfrentan nuevos desafíos cuando se trata de comprar comestibles mientras siguen la recomendación del gobierno de #QuedateEnCasa.

Según hallazgos recientes, las ventas de alimentos congelados han aumentado un 78.8% en comparación con el año anterior, ya que muchas familias están recurriendo a su compra. Esto se atribuye al fácil almacenamiento por parte de los consumidores provocada por COVID-19 comenta Susan Bowerman, MS, RD, CSSD, CSOWM, FAND, Director Senior, Educación y Capacitación Nutricional Mundial, Herbalife Nutrition

Si bien muchos todavía quieren priorizar la alimentación de sus familias, particularmente durante estos tiempos, ha surgido la pregunta si los alimentos congelados son tan nutritivos como sus alternativas "frescas". La respuesta es que ambos son saludables, pero lo ideal es saber cómo leer sus datos nutricionales, esta es una de las mejores maneras de asegurarse de que se está preparando comida saludable para su familia.

La información nutricional en las etiquetas le permite comparar diferentes productos para seleccionar alimentos nutritivos. Puede considerar factores como el contenido de calorías, grasas, proteínas y azúcar en todas las marcas, lo que le ayuda a tomar decisiones más inteligentes. Comprender la etiqueta de un alimento puede ser difícil; sin embargo, investigar un poco los términos en la etiqueta de un alimento puede ayudarle a saber qué buscar.

Mitos más comunes sobre los alimentos congelados:

1. Mito: Fresco es mejor que congelado. Este es un error común. Lo que la gente no se da cuenta es que los alimentos congelados, como las frutas y verduras, pueden tener más valor nutricional que los alimentos frescos. Estos alimentos generalmente se recolectan en la madurez máxima y luego se procesan muy pronto después de la cosecha, lo que preserva los nutrientes. Los productos frescos pueden tener una vida útil más corta debido al tiempo que tardan los alimentos en empacarse y enviarse, sin mencionar el tiempo que permanece en el supermercado. La exposición al aire, la luz y el agua en el supermercado también puede agotar los productos frescos de ciertas vitaminas.

2. Mito: todos los alimentos congelados son ricos en sodio. Más fabricantes de alimentos están trabajando para reducir la cantidad de sodio para satisfacer las demandas de los consumidores conscientes de la salud. Según la Asociación Estadounidense del Corazón, 9 de cada 10 estadounidenses consumen demasiado sodio y recomiendan no más de 2,300 miligramos (mg) por día. Asegúrese de tomarse el tiempo de leer la etiqueta antes de hacer su selección de alimentos, particularmente en comidas congeladas y platos principales. Cuando compre verduras congeladas, opte por aquellas que no tengan sal agregada o salsas con sal.

3. Mito: Todos los alimentos congelados son altamente procesados. Esto podría haber sido cierto hace años, pero a medida que más consumidores se vuelven más conocedores de la nutrición, los fabricantes de alimentos están dando un paso al frente y ofreciendo más alimentos mínimamente procesados que están cerca de su estado natural. Es más fácil en estos días, por ejemplo, encontrar comidas congeladas que contengan vegetales y granos integrales. Recuerde es importante leer y comprender las etiquetas de los alimentos, esto lo ayudará a tomar la decisión correcta para usted y su familia.

4. Mito: volver a congelar los alimentos congelados es malo. Seamos sinceros. Por mucho que tratemos de planificar nuestras comidas, los horarios ocupados hacen que nuestros planes cambiar repentinamente, lo que significa que la carne que descongeló puede necesitar volver a colocarse en el congelador. Siempre que descongele la carne en el refrigerador y no en el mostrador, lo cual es un gran no, no es aceptable devolverla al congelador. La descongelación de alimentos a temperatura ambiente puede permitir que las bacterias se multipliquen rápidamente y puede provocar enfermedades transmitidas por los alimentos. Pero, para ser justos, debe tenerse en cuenta que volver a congelar los alimentos puede comprometer la textura y el sabor. Para obtener los mejores resultados, intente utilizar carnes congeladas en platos cocinados como sopas o guisos.

5. Mito: Los alimentos congelados expiran. De acuerdo con FoodSafety.gov, los alimentos que se almacenan continuamente a 0 ° F se guardan indefinidamente. Pero muchos congeladores domésticos no alcanzan temperaturas tan bajas, por lo que un plazo más realista para mantener los alimentos congelados es de 6 a 9 meses. El almacenamiento de alimentos en paquetes herméticos o el uso de un kit de sellado al vacío elimina el aire de la bolsa del congelador para preservar los alimentos y ayudar a conservar la calidad.

