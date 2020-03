Alista GCDMX apoyo económico para afectados por COVID-19

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que la capital implementará una serie de incentivos y apoyos dirigidos a microempresas y trabajadores que podrían sufrir afectaciones económicas a causa del coronavirus y las medidas que se pondrán en práctica para reducir los contagios.

Tras reuniones con integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) y de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), se analizan los impactos económicos de la enfermedad en la capital y se trabaja para definir los incentivos y apoyos que podrían ayudar a reactivar la economía local.

Asimismo, la mandataria mencionó que ya trabaja en la posibilidad de adelantar programas sociales, como Mi Beca para Empezar, que entrega de manera mensual a niños y niñas de nivel preescolar, primaria y secundaria un apoyo monetario.

“Estoy trabajando con mi equipo tanto de Desarrollo Social, de Bienestar como el Gabinete Económico. Estamos trabajando en nuestras propias medidas para ayudar a microempresas, trabajadores y trabajadoras y posibles adelantos en Mi Beca para Empezar, informó en conferencia de prensa.

Y agregó: “Todo esto lo estamos trabajando, pero hay que ser muy responsables también en el uso del presupuesto y apoyar a quien más lo necesite, inclusive poder ayudar a las personas que se están quedando en casa, si es que tienen sospecha de estar contagiadas por COVID-19”.

Y exhortó a las empresas, especialmente a las grandes operadoras, a solidarizarse con sus trabajadoras y trabajadores y no recortar su salario o realizar despidos, pues es en este momento cuando la ciudadanía más necesita un salario. “La Ciudad de México siempre ha sido solidaria en momentos difíciles y no me parece correcto que empresas, particularmente grandes empresas, abandonen a sus trabajadores cuando más lo necesitan. Así que hago un llamado, en especial a aquellas que tienen posibilidad de mantener los ingresos de sus trabajadores, a que sean solidarias, estén a la altura de las circunstancias y de los habitantes de la Ciudad de México”, expresó.

Por otro lado, informó que mediante el servicio por mensaje de texto habilitado para orientar y detectar casos de coronavirus, de más de 93 mil mensajes recibidos sólo un caso dio positivo por COVID-19, mientras que mil 213 reportaron algún síntoma y 213 fueron atendidos vía telefónica por médicos en Locatel y algunos por la Secretaría de Salud.

OTRAS MEDIDAS. En la Ciudad de Méxicose han adoptado medidas como la suspensión de eventos masivos en la ciudad; el apoyo a personal vulnerable que labora en la administración pública capitalina para que pueda quedarse en casa y trabajar a distancia; el fortalecimiento de la Unidad de Sanidad Internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (USI); así como la suspensión de ventanillas para realizar trámites presenciales y la ampliación de plazos para realizar pagos de contribuciones fiscales en apoyo a la ciudadanía.

La mandataria capitalina comentó que, hasta el momento, en la Ciudad de México hay 31 casos confirmados por COVID-19 y 121 casos sospechosos. Además se ha realizado la sanitización del transporte público y concesionado, priorizando tres medidas fundamentales: mejorar la higiene de manos de conductores; mantener la limpieza de todas las unidades con jabón, cloro y agua; y proporcionar gel antibacterial en diversos puntos de la red de transporte a los usuarios.