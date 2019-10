Alistan Cátedra Mahatma Gandhi, organizada por México e India

Para conmemorar el 150 aniversario del natalicio de Mahatma Gandhi, líder espiritual y político que logró la independencia de India, hoy se realizará un homenaje en la estatua dedicada a ese personaje, en el bosque de Chapultepec, donde se anunciará la Cátedra Mahatma Gandhi, que organizarán juntas instituciones mexicanas y la Universidad Gujarat Vidyapith, que fundó en 1920 el dirigente indio.

Silvia Deotto, responsable de la extensión internacional de la Universidad Gujarat Vidyapith, explicó que la práctica de la No Violencia sigue siendo el legado más importante de Gandhi, pero que ahora se comienza a ver otra dimensión de su pensamiento que es la defensa de la verdad, lo cual puede ser interpretado como un acto sumamente rebelde en la sociedad contemporánea.

“La No Violencia es, literalmente, la traducción de la palabra en sánscrito Ahimsa. El significado de Ahimsa es no herir, no hacer daño, pero va mucho más allá de esta traducción. Es un espacio ausente de violencia, en todos sentidos. Es un espacio donde no hay lugar para el rencor, no hay lugar para el odio, para los resentimientos. Es un espacio de práctica (…) También, para Mahatma Gandhi, la No violencia, él consideraba como la otra cara de una misma moneda que era la Verdad”, explica Deotto, investigadora de origen italiano que presentará el proyecto de la cátedra Gandhi, en las celebraciones de hoy.

El programa de actividades del 2 de octubre en el monumento a Gandhi, que empieza a las 10:30 am, incluye la interpretación de música orquestal mexicana y de India, a cargo de la Orquesta Sinfónica CECAMBA-Tosepan así como un mensaje de la ONU para conmemorar el día Mundial de la No Violencia. Además habrá participación de académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad de Guadalajara (UdeG) y El Colegio de San Luis.