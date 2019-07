Alistan concierto virreinal en la Catedral Metropolitana

Conciertos por amor a México trae música del virreinato a la Catedral Metropolitana. El organista de Notre Dame, Johann Vexo, junto con la soprano mexicana Olivia Gorra, interpretarán 13 piezas de autores como Antonio De Cabezón (1510-1566), José Ximénez (1601-1672) y Pablo Casals (1876-1973).

“El compartir el escenario con Johann Vexo es una forma de acompañar la condolencia de lo que pasó en la Catedral de Notre Dame. Si bien existe una diferencia cultural, compartimos el lenguaje de la música”, señaló en entrevista Olivia Gorra.

El repertorio se construyó de acuerdo con la composición sonora de los órganos monumentales del siglo XVIII de la Catedral Metropolitana. “Miden lo que una casa de 3 niveles. Te hacen vibrar y te llevan a un momento de reflexión”, agregó.

Composiciones que al principio proponía la soprano tuvieron que ser descartadas ya que, por diseño, los órganos de la catedral no tienen pedal ni algunos registros en ambos lados del teclado. “En la mano derecha o izquierda hay una composición sonora diferente y no tienen bemoles de los dos lados; además cada órgano está afinado de una manera distinta”.

El concierto durará una hora 20 minutos y en su mayoría se escuchará la interpretación de Johann Vexo, quien tocará 10 piezas. “Dejemos que brillen en su totalidad esos órganos. Quiero que se luzca Johann Vexo porque estos instrumentos hay que aprovecharlos lo más posible”. Por su parte, Olivia Gorra interpretará tres composiciones, entre las que destaca Nigra sum, de Pablo Casals.

— ¿Cómo se siente esta música?

— Te hace vibrar. Cuando uno se pone a escuchar música y nada te distrae, es un momento de reflexión. Incluso cada vez que alguien entra a un lugar sagrado, no tiene que ser una iglesia católica, genera una paz interna. La música y lo divino conviven en ese momento. Ésa ha sido mi experiencia a lo largo de mi vida, cada vez que canto siento una conexión inefable y divina. Lo mismo pasa con las artes, pero, sobre todo, en un lugar como la Catedral Metropolitana lo vamos a disfrutar más.

— ¿Cómo se aprecia este tipo de música en México?

— Realmente hay generaciones que no están acostumbradas a escuchar estos grandes órganos porque no los hay en todos lados, sin embargo, sí hay un público formado para este tipo de conciertos. En general nos hace falta estar callados para poder escucharnos a nosotros mismos y eso te lo permite esta música.

— ¿Qué significa tocar en la Catedral Metropolitana?

— Es una oportunidad de discernir, de estar conmigo misma y concentrarme. Es una conversación conmigo misma y con lo que me pueda conectar en lo divino. Sobre todo, es una celebración de amor con quienes comparten lo que yo hago.

“El nombre se cambió, inicialmente era Grandes Conciertos por la Paz en México, pero don Alfredo Harp me sugirió Conciertos por amor a México, y decidí cambiarlo porque es un sentimiento ilimitado y expansible. Además, si no hubiera personas que amaran tanto a nuestro país como Alfredo Harp, no tendríamos tantos regalos como lo es esta presentación.

—¿Qué otros conciertos se esperan?

—Va a haber otro aquí, en el mismo recinto, en enero. Se interpretarán salmos musicalizados, escritos especialmente para Alfredo Harp, con una orquesta sinfónica y un coro enorme. La fecha aún está por definirse, pero se podrá consultar en la página web, igual que las bases del próximo concurso internacional de canto de música mexicana.

