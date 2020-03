Alistan Plan DN-III para enfrentar el coronavirus

El gobierno federal alista la implementación de un Plan DN-III para combatir las secuelas del coronavirus.

Se contempla el despliegue de marinos y soldados, médicos y enfermeras militares, para atender casos de gravedad.

“Está programada la atención a enfermos, espacios, camas suficientes en centros de salud y en hospitales, medicamentos necesarios, pero si se requiere ya se está preparando un plan DN-III con ese propósito, vamos a contar con el apoyo del Ejército, de la Marina, con todo su personal médico e instalaciones”, reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

—¿En qué consiste el plan?— se le preguntó.

—En desplegar todo el conocimiento que tienen los médicos militares y enfermeras, la experiencia del Ejército para el manejo de casos de mayor gravedad, situaciones difíciles donde ellos puedan ayudar con todo su equipo e instalaciones.

—¿Pero sería sólo con fines sanitarios o también un toque de queda?

—No, sólo fines sanitarios. No al autoritarismo ni a la discriminación porque brota todo eso, el racismo. Imagínense, con toques de queda… Respeto la decisión que se toma en otros países, pero nosotros no lo necesitamos. Nunca voy a decir: he decretado que haya limitación a las libertades, toque de queda, que nadie salga a las calles y el Ejército se hace cargo del país.

Si es necesario el encierro de la población por unos días, dijo, haría el llamado desde Palacio Nacional, en conferencias de prensa o mensajes televisivos. “Desde aquí llamo al pueblo para que se esté en las casas, porque así nos conviene y estoy seguro que me van a hacer caso. Nada por la fuerza”.

NI ESTÍMULOS NI CIERRES DE FRONTERA. Aunque un día antes el mandatario habló de evitar el incremento de impuestos y contener el precio de los combustibles para afrontar los tiempos difíciles de la pandemia y la caída en los precios del petróleo, ayer ventiló su decisión no sólo de mantener sino de bajar el importe de la gasolina, “porque es una forma de apoyar la actividad productiva”.

Cuestionado sobre la posibilidad de otorgar incentivos fiscales a la iniciativa privada, respondió: “Reducción de impuestos no, pero sí garantizar que no habrá aumentos de nada ni impuestos nuevos. Mantener la misma política fiscal”.

—¿Y el cierre de la frontera con Estados Unidos?

—Se está hablando con el gobierno estadunidense. Ha tenido un trato respetuoso con nosotros, no ha tomado una medida unilateral de cierre de fronteras. El presidente Trump habló de no cerrar la frontera con México. Esto se agradece, porque además no ayuda. Se acordó tomar medidas conjuntas. Vamos muy bien en este sentido, cuidando no tomar medidas apresuradas y separando la parte política.

AMLO participó ayer en una reunión nocturna, con el gabinete de Salud, para continuar los preparativos del plan general de atención a infectados, y del plan especial con intervención de la milicia, “en caso de que se nos precipite la epidemia”.

COROLARIO. En el caso de la primera muerte registrada en México, “hay dificultad de identificar su cadena de transmisión”, admitió el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien habló de una transición de la fase uno, dominada por casos importados, a la fase dos: “Es previsible que en este momento de transición entre la fase uno y la fase dos ya se empiecen a reconocer decesos como el que ocurrió. En el escenario dos se empieza a perder la capacidad de rastrear las cadenas de transmisión, ya no se puede reconocer un antecedente de transmisión clara. En el caso concreto pudiera ser que, además de la penosa pérdida de vida humana, hubiera la dificultad de identificar su cadena de transmisión”.

DESMIENTEN QUE LABORATORIOS PRIVADOS NO PUEDAN HACER PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que todos los laboratorios privados están invitados a realizar la prueba diagnóstica del coronavirus, siempre y cuando demuestren que cumplen con los estándares nacionales e internacionales para poder realizar la prueba de manera correcta.

Ello, debido a que Laboratorios privados Chopo y Laboratorios Biomédica difundieron que “por disposición de la Secretaría de Salud no podían realizar la prueba del coronavirus”, ante lo cual, a reserva de que demuestren que ellos no fueron quienes circularon dicha información, la verdad, sostuvo, “la realidad es que no existe disposición alguna de prohibir el diagnóstico”, por instituciones privadas.

Señaló que desde que inició la preparación de todo el plan de contención se invitó a los diferentes hospitales y laboratorios a participar y aunque 16 laboratorios que desde el inicio de toda esta estrategia expresaron su deseo de participar en este proceso de reconocimiento de su calidad, sin embargo, solo dos han demostrado tener la competencia técnica y satisfacer los estándares, los hospitales ABC y el Ángeles de Interlomas “todos los demás son bienvenidos a demostrar que son competentes y que se comprometen con la vigilancia epidemiológica”.

Asimismo, mencionó que un laboratorio presuntamente ubicado en Lomas de Chapultepec, ofrece hacer la prueba diagnóstico por 3,500 pesos, “y que la prueba se toma sin necesidad de bajar del vehículo. No tenemos conocimiento de que haya una solicitud de un laboratorio con estas características.

Preocupa dijo que haya una “estafa” consistente en prestar un servicio que den falsos negativos y la gente llevaría a una sobreconfianza de que no se tiene la enfermedad y si esto ocurre en la mayoría de las personas aue no tienen probabilidad de complicarse que son 8 de cada 10 quizá no pase nada, pero si ocurre en una persona del grupo de alto riesgo lo puede llevar a complicarse y al pensar que no están enfermos tomar la mala decisión de no buscar atención médica, o simplemente tratarse de una estafa económica.