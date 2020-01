“Allí nací, allí fui cuando tuve cáncer y allí salvaron a mi mamá”

Daniel Gutiérrez es literalmente del IMSS, allí nació en una de sus clínicas, lo atendieron por cáncer y a sus instalaciones llevó a su madre cuando su vida peligraba. “Mis hermanos incluyéndome, nacimos en el Seguro Social, a la edad de 3 años a mí me operaron de cáncer, no tengo muchos recuerdos pero por lo que mi padre me cuenta la atención que recibí fue la mejor”

Y es que para la familia de Daniel el IMSS se ha vuelto indispensable su madre, su padre y hasta su esposa han sido atendidos eficientemente en el Seguro Social.

“Una de las situaciones más complicadas en mi familia, fue cuando a mi mamá la operaron por un absceso en el hígado, situación que llegó a ser de vida o muerte”.

La atención que Bertha madre de Daniel recibió en las instalaciones del IMSS fue la mejor pues Daniel comenta que las instalaciones, el equipo médico y la atención brindada es de lo más completo. Hasta la fecha Bertha sigue recibiendo su medicamento a 3 años de su operación.

Sin duda alguna el IMSS destaca por la innovación de sus hospitales, vanguardia tecnológica, formación y capacitación de médicos especialistas, así como de enfermeras y de personal administrativo, lo que le ha valido el reconocimiento internacional, pues es cuna de grandes hazañas en materia de trasplantes de todo tipo de órganos.

Esta institución, no sólo brinda servicios de salud a sus derechohabientes y asegurados, también ofrece prestaciones sociales en cultura, deporte, pago de pensiones, servicio de velatorios, guarderías, centros vacacionales y de seguridad social, entre otros haciendo del Seguro Social el más completo en todo el país.

Adriana Pacheco usuaria de la clínica 37, ubicada en el centro de la Ciudad de México, compartió a Crónica el avance que ha tenido después de asistir durante 2 años a las terapias psicológicas que la institución ofrece.

“Después de tocar fondo por la pérdida de mi pareja, no sabía a dónde acudir, me la pasaba deprimida todo el tiempo, una amiga me contó que en la clínica 37 había servicio de salud mental, después de 2 años asistiendo pude mejorar mi calidad de vida”

Es así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, no sólo brinda atención médica sino que también busca renovar las vidas de sus pacientes.

havh