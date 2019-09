Almadía lanza colección cuyo precio será 30 por ciento más bajo

La editorial Almadía lanza una nueva colección de libros que costarán 30% menos que todo su catálogo. Se trata de la colección De Nuevo en donde se encuentran autores como Juan Villoro, Bernardo Esquinca, Samantha Schweblin, Guillermo Fadanelli y Margo Glantz.

El editor Guillermo Quijas explicó que este nuevo proyecto es una selección de títulos del catálogo que requieren reimpresión y tiene nueve títulos. “Elegimos libros que desde hace unos meses requerían de una reimpresión y vimos que había varios; además, son libros representativos de Almadía”, dijo.

Esos libros son: Llamadas de ­Ámsterdam, Los Culpables y ¿Hay vida en la Tierra?, de Juan Villoro; El animal sobre la piedra, de Daniela Tarazona; El rastro, de Margo Glantz; Distancia de rescate, de Samantha Shweblin; Los niños de paja, de Bernardo Esquinca; ¿Te veré en el desayuno?, de Guillermo Fadanelli y Poesía eras tú, de Francisco Hinojosa.

Una característica de esta colección es la gama de colores vivos de su diseño y un mensaje ­inédito de los autores, en algunos casos, un texto breve o una entrevista donde el escritor explica el proceso creativo y la época de escritura de la obra.

“Un elemento importante de Almadía es la política de autor, es decir, siempre que contratamos un libro también pensamos en trabajar con el autor y todos sus textos”, destacó Quijas.

El editor señaló que con esa política empezaron a publicar libros que ya estaban en otras editoriales, como es el caso de obra de Fadanelli o Margo Glantz, pero la competencia en precio no les favorecía.

“Cuando estábamos haciendo el trabajo editorial y vimos el precio de venta al público, nos dimos cuenta que estaba completamente fuera del mercado con todas las ediciones que ya circulan. De ahí que iniciamos esta colección”, comentó.

Al hacer De Nuevo, agregó Quijas, se enfrentaron a otro problema: no generar costos adicionales.

“Cuando pasas un libro a edición de bolsillo, hay que rediseñar, remaquetar, revisar de nuevo y eso genera costos. Decidimos usar el mismo archivo, por eso conservamos el tamaño de nuestros libros y para el diseño se usó un tema tipográfico que es una plantilla”, detalló.

— ¿Está de moda tener libros a bajos precios?

— La colección es algo que veníamos reflexionando desde hace tiempo, siempre pensamos cada año en cómo ofrecer mejores cosas a los lectores, cómo podemos reforzar lazos con los escritores y acceder a otros mercados.

“Pensamos que si bien hemos intentando mantener una política de precios accesibles, porque muchos de nuestros lectores son jóvenes, podíamos hacer una colección con un precio más bajo que todas, con el 30% más barato que la media de Almadía”, respondió.

Al respecto, el autor Bernardo Esquinca señaló que no es una moda vender libros baratos, sino una necesidad.

“No me parece que sea una moda lo de los precios baratos sino una necesidad porque los libros en México se han encarecido muchísimo y además, vivimos en una austeridad republicana en todos los aspectos y en la cultura ni se diga. Las editoriales que no entiendan esto y que no se pongan las pilas, yo creo que ya lo están resintiendo”, externó.

COMPROMISO EDITORIAL. Guillermo Quijas es el editor desde hace más de 10 años de Bernardo Esquinca, ya que con Almadía el autor ha publicado nueve obras, entre ellas, Demonia, Mar negro, Las increíbles aventuras del asombroso Edgar Allan Poe e Inframundo.

“Los niños de paja fue mi primer libro con Almadía en 2008 y ahora regresa con esta nueva colección. Quijas me planteó la idea y le dije que me parecía fantástico. Aproveché para decirle que siempre había tenido en mente copiarle una cosa a Stephen King: un epílogo donde explica cómo fue el proceso detrás de cada cuento, porqué llegó esa idea y cómo se le ocurrió”, narró.

Ese ejercicio de acercamiento con los lectores es algo que repite Esquinca en su libro de cuentos Los niños de paja. “Es un detrás de cámara, el laboratorio mental, la intimidad detrás del libro”, indicó.

Sobre por qué trabajar con una editorial independiente, el autor recuerda una mala experiencia con una editorial transnacional.

“Lo que te da una editorial independiente es la atención y una promoción de tu libro, lo cual no te lo da una trasnacional. Almadía sí depende de que los libros se vendan, las trasnacionales se apoyan en best seller mundiales”.

Guillermo Quijas añadió que tanto Almadía como los autores de su catálogo han crecido juntos y que actualmente ya existe un trabajo colaborativo entre editoriales independientes.

“Ahora hay editores que están colaborando con otras para encontrar nuevos públicos. En términos de legislación, la Ley del Libro y el precio único es importante para que no haya disparidades en el mercado. Otro tema es el IVA para que las librerías puedan deducir gastos, lo cual permitiría tener una mejor estructura financiera para comprar más libros”, opinó.