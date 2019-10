Ambulantes obligados a asistir a marchas y asambleas, para impulsar iniciativa de ley

La intención de regular el comercio ambulante en el Centro Histórico de la CDMX está cayendo en los vicios que intenta combatir: los ambulantes son amenazados y “sancionados” (se les impide la venta en calle) si no colaboran con la promoción activa de una iniciativa legal morenista en el Congreso local que cuenta con el beneplácito de las dos patronas, Graciela Coronel Barrios y Diana Sánchez Barrios (hijas de la legendaria Alejandra Barrios).

Ambulantes arman “escenografías” en las calles para que el censo de las autoridades capitalinas encuentre en la calle lo que las patronas quieren, participan además en redes sociales y van a asambleas para no ser despojados de su lugar de venta. Atemorizados, pero también hartos de esta situación, se acercan a Crónica y entregan audios de estos manejos en torno a la iniciativa legal que pretendía quitar poder a los líderes haciendo que los ambulantes pagaran cuotas a la Secretaría de Finanzas en lugar de a sus líderes y que recibieran cubertura social básica (servicios de salud, por ejemplo).

LA CALLE ES DE QUIEN LA TRABAJA. La calle es de quien la trabaja… siempre y cuando atienda órdenes y amenazas vía WhatsApp. Éste es el medio por el que los ambulantes del primer cuadro son obligados a asistir a reuniones.

Los audios a los que tuvo acceso Crónica, contienen órdenes a los ambulantes y también advertencias de que quienes se resistan a obedecer tendrán como castigo un día o dos sin vender. Su lugar lo ocuparán otros ambulantes. Además, también son convocados a colocar sus mercancías en lugares específicos y más temprano que de lo normal: “Ya les dije, chavos, si no están sus rejas antes de las 10:00 de la mañana, no me trabajan, a esa hora van a pasar el censo del Gobierno de la Ciudad y ya los quiero ver ahí”, indica la voz de un hombre.

“Tienen que traer todos sus documentos a la mano y separados como se los indiqué. No me salgan con que nos los tienen, ya estuvo bien de tanto cotorreo, desde el jueves se los dije. A muchos de ustedes todavía les falta su afiliación al PRI. El lunes van a comenzar su afiliación, y el que no lleve sus documentos lo voy a levantar”, se escucha en otro audio.

Es la voz de un chalán de las hermanas Diana Sánchez Barrios y Graciela Coronel, los ambulantes señalan que las advertencias se cumplen, aparte se paga por ese día que no te dejan trabajar.

El dinero que se tiene que dar para el fideicomiso, como se le dicen al gremio de la familia Barrios, varía entre cada uno de los ambulantes. Algunos, 500 pesos a la semana; otros, 300, y estos recursos se entregan de manera directa o a través de depósitos bancarios.

El censo oficial de ambulantes, en el que la administración Sheinbaum ha puesto especial interés para establecer quiénes, dónde y cuántos ambulantes deben entrar al nuevo esquema legal, generó las siguientes comunicaciones: “Mañana tienen (sic) que estar todo mundo su puesto armado en toda la zona que abarca Eje Central, Callejón Victoria, Victoria, Edificio e Iluminación. Mañana van a hacer recorrido alcaldía y gobierno central. Gente que no esté tendida a las diez de la mañana… se les va a sancionar si esa pared no la censa alcaldía y gobierno central. De una vez se los digo, chavos, ¿eh? El que no esté a las diez con sus puestos, por ustedes, sí voy. Si no está censado por alcaldía o gobierno central es un puesto menos para la asociación, de una vez se los digo”, advierte la voz que todos los días escuchan los ambulantes en mensajes de voz.

En otro audio, la misma voz pide a los hombres del gremio que estén atentos al celular, porque “va a necesitar grupos”. La tarea no está clara, pero pide a los más jóvenes: “Don me presta a su sobrino. Si llega mi sobrino, ahí, Beta también. Se ponen atentos también por un desmadre que vamos a hacer en Juárez y López, para llamarlos”.

Los recados muchas veces, refieren también a las patronas. La vida en la calle, en tiempos de la 4T capitalina, no se aleja mucho de lo que era antes…