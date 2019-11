Amenaza el PAN con impedir mañana toma de Rosario Piedra al frente de la CNDH

Las presuntas inconsistencias en el conteo de la elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos agudizó la crisis en el Senado y escaló la confrontación entre Morena y PAN, que advirtió que no permitirán que la activista tome protesta este martes a ese cargo al margen de las acciones legales que interpondrán para impugnar el nombramiento, incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Estamos echándole coco sobre cómo vamos a impedir la toma de protesta”, aseguró la panista Xóchitl Gálvez.

De hecho advirtieron que está en riesgo la credibilidad y legitimidad de la CNDH pero también del Senado.

El PAN mostró este domingo el video de la votación donde evidencian que la senadora Marta Guerrero, escrutadora de Morena en esa votación, contó nueve votos pero solo cantó 8, por lo cual exigió de nueva cuenta reponer el proceso e incluso le pidió a Piedra Ibarra no rendir protesta a ese cargo para mandar un mensaje de honorabilidad y no destruir la credibilidad de la CNDH.

Sin embargo la bancada de Morena advirtió que no cederán a chantajes y sostuvo que Piedra Ibarra tomará protesta este martes porque les asiste la razón y además tienen la mayoría.

“ Tenemos la mayoría, (…) No veo posibilidad de que no tome protesta, haremos lo posible para que esto no suceda ( que no tome protesta)”, advirtió el vicecoordinador de Morena en el Senado, Eduardo Ramírez.

Como lo ha sido desde el jueves que se realizó la elección para la presidencia de la CNDH, este domingo se mantuvo el cruce de acusaciones entre ambos grupos donde cada uno mantuvo su postura a unas horas de la fecha que fijó Morena para que este martes Piedra Ibarra rinda protesta al cargo.

Muy temprano, el PAN a través de Josefina Vázquez Mota, Xóchitl Gálvez, Kenia López y Damián Zepeda mostraron un video donde se evidencia a la senadora Marta Guerrero contando 9 votos, pero solo canta 8.

Con ello Gálvez explico que ya apareció otro de los votos robados con lo cual por lo menos ya son 115 y no alcanzan la mayoría con 76 votos que registró Piedra Ibarra.

Eso sin contar con el reconocimiento del coordinador de Morena, Ricardo Monreal mediante un tuit donde admite que Piedra Ibarra fue electa con 116 votos, recordaron los panistas.

Los panistas a través de Damián Zepeda recalcaron que se trata de una elección fallida que está dañando la credibilidad y legitimidad de la CNDH pero también del Senado, por lo cual exigieron se reponga la elección y se evite este daño a la confianza en estas instituciones por parte de la sociedad.

“Le están haciendo mucho daño al Senado, Se pone en riesgo su gobernabilidad y que la ciudadanía crea en el Senado, está en juego su honorabilidad y la legitimidad de la CNDH ” alertó.

El blanquiazul a través de Kenia López advirtió que el jueves pasado se rompió la confianza en el Senado luego de estas inconsistencias en el conteo de la elección de la CNDH y advirtió que ello puede impactar en futuras votaciones para reformas constitucionales en el Senado.

SE ENREDAN. De inmediato salieron los morenistas a tratar de descalificar ese video pero al ser cuestionada sobre ese conteo que se evidenció, la senadora se enredó y trató de explicar que se debió a “la saliva” que utilizó para el conteo de las papeletas.

—Pero se ve que usted cuenta nueve papeletas y sólo cantó 8 —se le cuestionó.

—Hay que revisar entre el minuto 3 y 4, revisen bien porque el ojo también engaña, justificó.

Lo mismo sucedió con el tuit que publicó Monreal donde da cuenta de los votos que emitió cada uno de los grupos parlamentarios y el total arroja 116 votos y no los 114 que se registraron.

—Usted difiere entonces de ese tuit de Monreal —se le cuestionó a Eduardo Ramírez, vicecoordinador de la bancada.

—No lo sé si se equivocó, todos tenemos derecho a un tuit donde no se establezca claramente (…) yo me voy a los hechos, evadió.

Ramírez anunció que seguirá la estrategia de responder de inmediato a cada una de las acusaciones del PAN.