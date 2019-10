Amenazan a empresa que labora en exhumación de Franco

Simpatizantes de la extrema derecha hicieron esta semana cientos de reclamos y amenazas, vía telefónica, a la empresa “Mármoles y Granitos Hermanos Verdugo Jiménez, SL., por el levantamiento de la losa que resguarda los resto del dictador Francisco Franco en el Valle de los Caídos.

Ante esa situación, los administradores del citado negocio, los hermanos Juan Carlos y Lorenzo Verdugo, presentaron denuncias ante la Guardia Civil, además de que se conviertieron en tema de conversación entre los clientes de los bares de Villamayor de Santiago, donde ellos radican y que cuenta con dos mil 500 habitantes, según reportes del diario El País.

Los dueños de la empresa especializada en la elaboración de lápidas y fabricación de acabados de mármol, en particular para interiores, no imaginaron que sus nombres se harían públicos y según personas cercanas a ellos comentaron que “básicamente pensaron que esto se iba a quedar solo en el pueblo”.

Antes de que la imagen de la camioneta de la empresa fuera captada en la entrada del Valle de los Caídos, ya se sabía que ellos participarían en el proceso y pronto se divulgó en redes sociales, donde diversos usuarios los calificaban como: “Profanadores de tumbas”.

En Villamayor, los vecinos coinciden en que se debe dejar descansar a los muertos. Uno de ellos, que dio un nombre falso para no ser identificado, señaló: “Es una profanación, pero no juzgo a esos chavales, es su curro, ni hablar”.

Los hermanos Verdugo coinciden en que algo que para ellos solo representa un trabajo como cualquier otro, se convirtió en un tema de polémica. Lorenzo verdugo expresó: “Yo no he hecho esto por fama ni para que salga mi nombre por todos lados, hago esto por mis hijas, para que no les falte nada. El resto no me importa”.

Denuncian irrespeto a recinto religioso donde está Franco

El prior de la Abadía del Valle de los Caídos, lugar donde se trabaja en la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, ha comunicado al Papa Francisco y a las autoridades eclesiásticas locales, que no se está respetando la inviolabilidad del recinto religioso.

"La actuación de las fuerzas de seguridad y de los operarios ha sido y es totalmente incompatible con el principio de inviolabilidad de los lugares de culto y los derechos de la comunidad benedictina", señaló en un comunicado la orden religiosa y hechó público por el prior Santiago Cantera.

También al considerar que elementos de la Guardia Civil ingresaron a la abadía del Valle de los Caídos, sin permiso, además de “impedir el acceso de los monjes a la basílica”, Cantera presentó una denuncia oficial ante el Juzgado de Guardia de San Lorenzo de El Escorial.

Cantera, según el documento, acusó que del 11 de octubre a la fecha han ingresado a la basílica elementos de la Guardia Civil “armados” y han impedido el acceso a los fieles religiosos, para evitar que graben la ceremonia, pero el acuerdo fue sólo para la exhumación y la inhumación, no para los días previos, según un reporte de Europa Press.

Añadió que los agentes “entran y salen a su antojo” en el recinto religioso “sin autorización judicial ni acuerdo alguno que pudiera justificar dicho acceso”, argumentando que “tienen órdenes verbales en tal sentido de la Delegación del Gobierno, sin facilitar nunca una resolución escrita que así lo recoja y fundamente”.

El prior del Valle de los Caídos también denunció que “sin ninguna lógica ni criterio alguno” los monjes están impedidos para acceder a la Basílica, donde asisten a misas y cuestiones religiosas, así como a diversas personas, entre ellos familiares de los niños de la Escolanía, pese a que cuentan con el permiso de la Abadía.

Recordó que el 13 de octubre se restringió el acceso a la basílica para un acto, el cual se tuvo que realizar en la explanada y al día siguiente, el capitán y el teniente de la Guardia Civil les informaron que “a partir del día siguiente, únicamente se permitiría el acceso a la Basílica de los monjes”.

Por lo anterior, reportaron los hechos a la Dirección General de la Guardia Civil y al día siguiente hubo libre paso para los monjes y para los estudiantes de la Escolanía el Valle de los Caídos. Sin embargo, después, la fuerza civil solicitó una relación con identificación de quienes quisieran presenciar la misa, a lo que se negó la abadía.

Ante la “falta de instrucciones escritas, hace siete días, se autorizó el paso de monjes, alumnos y huéspedes, pero no el de “muchas otras personas que querían acceder al recinto para asistir a la Eucaristía”.

Anotó que desde el día 20, la basílica se mantiene cerrada en su totalidad, incluso para los monjes, debido al proceso de exhumación de los restos de Franco, pese a que el prior ha insistido en que ese es “un lugar de culto y no se puede impedir el acceso a los monjes custodios del lugar”, según el sitio digital eruopapress.es.

Los trabajos de exhumación del "caudillo" como era llamado Franco tendrán su culminación mañana, viernes, en medio de ceremonias especiales y su trasladado al cementerio de Mingorrubio.

Francisco Franco, conocido como el "Generalismo" y "El caudillo", gobernó el país con "mano de hierro" desde el año de 1936, cuando fue nombrado jefe supremo de las fuerzas que enfrentaron y derrotaron a los republicanos, hasta su muerte en 1975 cuando dio inició la apertura democrática en España.

ijsm