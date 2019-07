América saca valioso punto en casa del León

América protagonizó uno de los partidos más atractivos frente al León en la jornada dos del Apertura 2019. El encuentro prometía muchas emociones y respondió de gran forma, con ritmo y ocasiones de gol, pero al final los atacantes no estuvieron en su mejor forma de cara al gol, para poder anotar, y terminaron 0-0.

En el inicio, América manejó el balón con la finalidad de encontrar los espacios oportunos para conseguir la ventaja en el marcador. Sin embargo, faltó profundidad y la Fiera recuperaba cada vez para salir con mucha velocidad, generando las chances más claras de gol en el primer tiempo. Aunque no fueron certeros.

Joel Campbell lució muy enchufado, aunque no Ángel Mena y José Juan Macías estuvo acaparado por la defensa de las Águilas. Las acciones se hacían duras, con faltas constantes desde ambos lados, aunque todo hacía indicar que habría al menos un gol en el Nou Camp. Fue ahí que el VAR pasó a tomar protagonismo.

A los 71 minutos, Andrés Mosquera realizó una barrida que dejó a Roger Martínez tendido en el césped. El árbitro no dudó en sancionar el penal, pero la ayuda tecnológica solicitó que la acción fuera revisada, pues la falta no era del todo clara. Finalmente, la pena máxima para el América fue anulada.

Las cosas iban parejas, pero al 82’ sucedió una jugada que sentenció todo: Fernando Navarro fue expulsado por una dura falta, luego de la revisión del VAR, dejando a León con 10 hombres en los últimos minutos del juego. América tenía la posibilidad de acelerar e ir con todo por el agónico gol, que nunca llegó y se tuvieron que ir en blanco y sumar un punto, al igual que el León.