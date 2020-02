AMLO a jueces: liberar criminales es corrupción

Presionado por los reclamos sociales para exigir justicia real y derivado de recientes casos de “mañoserías” en los que por vicios arraigados y prácticas nocivas de jueces que han dejado en libertad a presuntos delincuentes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este sábado, durante su visita al municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco, que sin que se interprete su declaración como amenaza, se acabará con la corrupción en los tribunales, lo que frenará la impunidad con que actúan algunos impartidores de justicia para liberar a presuntos delincuentes con el pretexto de siempre, que estaba mal integrada la averiguación.

El tema surgió luego de que la madrugada de este sábado fue liberado Óscar Andrés Flores, alias El Lunares, presunto líder del grupo criminal la Unión Tepito, pero a los pocos minutos de su liberación fue reaprehendido por tercera ocasión por autoridades de la Ciudad de México, luego de que en dos ocasiones un juez le otorgó la libertad.

En el marco de la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en Jalisco, el mandatario reiteró que acabar con la corrupción será el remedio para todos los males que aquejan al país y eso involucra directamente a quienes se encargan de impartir justicia en todos sus niveles.

“Se va a acabar esa práctica de que se detiene a un delincuente y a los dos, tres días, cinco días, 10 días, sale de la cárcel, hasta riéndose, porque lo soltó un juez del Poder Judicial, sea local o federal. ¿Y por qué lo soltó? Y siempre la misma excusa, el mismo pretexto, la misma mañosería, de que estaba mal integrada la averiguación”, dijo.

Asimismo, refirió que no se debe andar con medias tintas a la hora de aplicar la ley, y quien atente contra ésta es porque está incurriendo en corrupción ignorando leyes y faltado a su compromiso con la sociedad de respetar las reglas del Sistema de Justicia Penal.

“Eso es corrupción, hay que llamarle por su nombre. Y esos jueces, esos magistrados deben pensar que son otros tiempos. No es amenaza, ni siquiera advertencia, es nada más decirles que ya se acabó la corrupción, que ya no vamos permitir, no vamos a tolerar la impunidad, que queremos vivir en un México con legalidad, en un México con justicia”, subrayó.

López Obrador aseveró que todos los mexicanos desean que en el país se establezca un verdadero Estado de derecho y no como antes que había un “Estado de chueco”.

Asimismo, refirió que es inaceptable que en juzgados y tribunales integrantes de grupos criminales sean liberados por órdenes de jueces bajo argumentos cuestionables.

En el mismo tenor, aseveró que el Poder Judicial no está amenazando y por tanto su administración ya no tolerará la impunidad y el influyentismo en el gobierno.

“Yo les convoco a todos a que piensen que ya no se tolera ningún acto de corrupción, de que es mejor que todos decidamos portarnos bien”, enfatizó.