AMLO a pide a Blanco atender situación “vergonzosa” de caminos rurales

Andrés Manuel López Obrador, el presidente de a pie, se detuvo en la terracería para ver lo que hacían Lorenzo y Giovanni —padre e hijo, en ese orden— con una pala en mano. Tras saber que desde las ocho de la mañana ambos llegaron a trabajar por su voluntad al camino que conecta dos estados —devastados en sus carreteras por el abandono de la irresponsabilidad de sus gobiernos—, les dijo que ellos sí son muy dignos, por atender lo que los munícipes y gobernadores no hacen. “Ahí les encargo”, fue el mensaje con el que se dirigió a los servidores públicos, que —fueron las palabras del jefe del Ejecutivo— no acatan su tarea en la atención a los caminos.

El mandatario arribó el pasado viernes al estado de Puebla como parte de su agenda de fines de semana para visitar hospitales regionales. “Algo ocurrió” en esos traslados. Andrés Manuel López Obrador desvío el paso por una parte de Morelos. Cuando se detuvo observó en la carretera estatal tremendos hoyos en lo que tendría que ser un piso parejo, pero con su habitual ritmo —pausado—, y con una sutil expresión de “fuchi”, como cuando habla de los temas que le molestan, por “ser lamentables”, López Obrador le pidió al gobernador de Morelos —no pronunció su nombre— Cuauhtémoc Blanco —el exfutbolista que sabe lo que es jugar de llanero— que se haga cargo de este paso de Axochiapan, Morelos, que lleva hacia Chiautla, Puebla, para que no haya baches, esos baches, muy posiblemente “no divisados o que no se vieron por la corrupción”.

El jefe del Ejecutivo dijo que este año se han destinado 20 mil millones de pesos para la conservación de los caminos.

“Vamos a Axochiapan, Puebla. Éste es un camino estatal, donde tapan, desde siempre, Puebla, Guerrero, Morelos y Veracruz, por citar algunos ejemplos, dijo el mandatario mexicano.

Giovanni acompañó a su padre a un día de trabajo. Estaban en el punto citado.

Apareció el Presidente.

—¿Cuántos hijos tienes?, preguntó el mandatario.

—“Nomás éste”, contestó el ciudadano.

Entonces, López Obrador reconoció la labor de ambos, pero indicó que es un tema de las autoridades. “¿Y los presidentes municipales y gobernadores?

“Ya hay que ponernos a trabajar. Ahí les encargo”, dijo el mandatario, y pidió que ya no se dé más “esta situación vergonzosa, lamentable, donde la gente tapa los hoyos y los baches”.

Pidió que las carreteras federales sean atendidas.Sobre el tema carretero, la Comisión de Infraestructura, se reunió, en marzo pasado, con funcionarios de las secretarías de Comunicaciones y Transportes (SCT), de Educación Pública (SEP) y constructores del país, para analizar reformas a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, o crear un nuevo marco jurídico, a fin de aumentar la competitividad, planeación y transparencia.

La instancia legislativa, presidida por el diputado Ricardo Francisco Exsome Zapata, aprobó la realización de seis foros en el ámbito regional y nacional, para escuchar propuestas y preocupaciones de todos los sectores involucrados en el sector carretero. Francisco Raúl Chavoya Cárdenas, director general de Carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, afirmó que son de revisar los procesos que se acostumbraban en la contratación de obra pública respecto a extorsiones y peticiones de apoyos.

Atender también la inseguridad. Ante el nivel de inseguridad en carreteras y escuelas en la Sierra de Puebla, Andrés Manuel López Obrador pidió a la Guardia Nacional a poner orden en la región. En la gira que el Presidente realiza en el estado, expresó que la inseguridad les impide acudir a la Sierra a vender los productos, debido que son víctimas de asaltos en el camino de Zacapoaxtla a Zacatlán.