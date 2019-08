AMLO admite deuda con el deporte

“Tenemos nosotros una deuda con ellos, el gobierno no les ha dado todo lo que merecen, pero ahora que regresen nos vamos a poner al corriente”, aseguró AMLO en su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Los buenos resultados siguen en los JP Lima 2019, mientras en México, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano cerró a partir de ayer dormitorios, comedores, servicios médicos y el laboratorio antidopaje por falta de presupuesto, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que a su regreso ”nos vamos a poner al corriente”.

Al parecer la reunión que sostuvieron el presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra y el secretario de Eduación Pública, Esteban Moctezuma el 17 de julio pasado, en la que el segundo prometió solucionar el problema presupuestal no solucionó el asunto y el dinero no llega, aunque la nueva promesa es que será en septiembre.

Los gimnasios del CDOM de halterofilia, boxeo, gimnasia, el área de acondicionamiento físico y la pista de atletismo se pueden utilizar, sin embargo, los atletas lo hacen bajo su propio riesgo, ya que carecen de atención médica.

Los atletas que retornan a nuestro país de Lima 2019 y que se concentran en el CDOM, tendrán que ir directamente a sus lugares de origen o bien buscar un lugar en el CNAR.