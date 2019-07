AMLO advierte traiciones, deserciones y delincuencia en cuerpos de seguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó a su gabinete de seguridad de futuras “deserciones, traiciones, actos de deslealtad y delincuencia de servidores públicos”.

Esto, tras la detención por secuestro de tres policías militares en el Estado de México, destinados a conformar la Guardia Nacional. En la banda de plagiarios, reveló el mandatario, participaban al menos cinco elementos adscritos a esta corporación, dos de los cuales están prófugos; sus cómplices eran dos civiles: uno también fue aprehendido y el otro huyó.

El suceso fue tema en la reunión mañanera de seguridad. Ahí, AMLO habló a sus colaboradores de la falta de principios e ideales, y de la deshonestidad: “Hay sectores echados a perder”.

Lo importante, dijo en el encuentro posterior con reporteros, “es no permitir la impunidad, el que se proteja a quien cometa un ilícito. No podemos tapar nada. El que no entienda que ya son otros tiempos se castigará por parejo a todos, es lo que pido a todos los servidores públicos”.

Fue el propio secretario de la Defensa Nacional: Luis Cresencio Sandoval, quien le compartió la noticia, desde la reunión tempranera del martes: “Ya estamos actuando y es cierto”, fue su frase.

“No quiere decir que lo celebre, pero el comportamiento del secretario fue de rectitud. Nada de que se secuestró a un ciudadano y está detrás una autoridad que tiene influencias y por eso nos quedamos callados”, apuntó López Obrador.

Prometió “castigo ejemplar”; los involucrados no habían pasado los exámenes para incorporarse a la GN; el pase de una institución a otra no es automático y depende también de la labor desarrollada por los titulares de la Defensa y Marina, quienes están recorriendo el país informando al personal sobre el nuevo funcionamiento, sueldos, prestaciones y política de ascensos.

¿CAMPAÑA? Ayer circuló en las redes sociales la detención de otros dos efectivos militares asignados a la Guardia, en posesión de armamento y cartuchos en la Central de Autobuses de Tepotzotlán, Estado de México. La Sedena desmintió la información: “No existe registro de alguna detención en el lugar citado, y después de revisar la base de datos, los nombres no corresponden”.

Infirió “una campaña de desprestigio en contra de las acciones realizadas por el Gobierno de México, aprovechándose del alcance de las redes”. Y se comprometió a informar sobre todos los hechos relacionados con la milicia por los canales oficiales.