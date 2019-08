AMLO anuncia premios a deportistas panamericanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunciará hoy los estímulos a los atletas que participan en los JP Lima 2019, para que cumplan su ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020, adelantó que todos tendrán becas en función de su desempeño, con un reconocimiento extra a los medallistas que obtienen su pase a los Juegos Olímpicos.

“Voy a dar a conocer de dónde van a salir estos fondos y apenas regresen se les van a entregar, no va a haber trámite burocrático, de manera directa para que no haya intermediarios, que no haya moche, hay estímulos, hay becas, pero esto es algo especial, es un programa del Gobierno de la República para los deportistas”, aseguró.