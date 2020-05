AMLO asegura que el 90% de las llamadas sobre violencia contra las mujeres son falsas

Al ser cuestionado sobre el incremento de solicitudes de ayuda al 911 por violencia contra las mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el 90% de estas llamadas son falsas.

“Voy a dar otro dato, que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres, porque no quiero que me vayan a malinterpretar, porque muchas veces sacan de contexto lo que digo. El 90 por ciento de estas llamadas son falsas, está demostrado; y esto no es sólo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres, esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el Metro sobre sabotajes, sobre bombas”, explicó el mandatario.

Reiteró que su gobierno seguirá protegiendo a las mujeres, sin ser feministas, porque son humanistas. Subrayó que está en contra de la violencia que padecen las mujeres, del feminicidio, los crímenes de odio, “eso debe de quedar muy claro”, dijo.

“Si fuésemos conservadores a lo mejor no nos importara el tema, pero vinimos de una lucha social, de años, en defensa de los pobres, en defensa de los desvalidos, desposeídos, los más vulnerables, en defensa de las mujeres, hay constancia de eso”, recordó AMLO.

Culpó a los conservadores de señalar que su gobierno no hace nada en defensa de las mujeres, pero “se equivocan”, porque aseguró está tratando el asunto, todos los días.