AMLO: Avalé liberar al hijo de El Chapo; ya no habrá masacres

Acepta. La determinación de liberarlo fue una decisión colegiada que se asumió en el Consejo Nacional de Seguridad. Línea. “Los opositores no quieren reconocer que la estrategia contra la delincuencia es la adecuada y que va bien”

"Las masacres ya no volverán a suscitarse en México y la determinación asumida (por haber permitido la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán) el jueves tras un operativo en Culiacán, Sinaloa, fue a favor de la paz y la vida y si se actuó así fue porque se salvaron vidas”, dijo este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina desde Oaxaca, donde aseguró que asume las consecuencias y costos políticos por esta decisión.

El mandatario, quien buscó evadir las preguntas en las que se le cuestionó sobre la fallida estrategia para capturar al hijo de El Chapo Guzmán, aceptó que la determinación de liberar al hijo del líder del Cártel de Sinaloa fue una decisión colegiada que se asumió en el seno del Consejo Nacional de Seguridad y que él apoyó.

“Tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalé porque se tornó muy difícil la situación y estaban en riesgo muchos ciudadanos, muchas personas, muchos seres humanos y se decidió proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo con la decisión que se tomó, y para evitar masacres, eso no va ocurrir en este régimen”.

López Obrador, quien trató de atajar las críticas y cuestionamientos por el operativo que culminó con la liberación del hijo de El Chapo, dijo que la política de su administración se mantendrá y es la de que no combatirá el fuego con el fuego. Asimismo, reiteró que no cambiará su estrategia para evitar la confrontación directa con los carteles del crimen organizado.

AMLO dijo que “muchos opositores a mi gobierno no quieren reconocer que la estrategia contra la delincuencia es la adecuada y que va bien, señaló que se decidió adoptar la decisión tomada durante el operativo en Culiacán para proteger la vida de las personas y yo estuve de acuerdo, porque no se trata de masacres, eso fue parte de una estrategia de otros regímenes que falló y ya se terminó”.

Sin profundizar en la decisión de por qué se liberó al hijo de el Chapo Guzmán si ya estaba en poder de las fuerzas federales, López Obrador, en el mismo tenor, aseveró que “no puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas”, por lo que se decidió actuar con prontitud para dar seguridad a las personas.

Sin cambiar su retórica y a la defensiva, rechazó que su gobierno demuestre debilidad tras lo ocurrido en Culiacán, pues “eso más que nada es una conjetura de nuestros adversarios”.

Asimismo, despejó dudas sobre el origen que detonó las balaceras el jueves en Culiacán, y detalló que el operativo fue por una “orden de aprehensión provisional contra Ovidio Guzmán López con fines de extradición, emitida por un juez federal”.

Con esta declaración, AMLO desmintió la versión que dio el secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, quien el jueves dijo en una breve conferencia, que no se trató de ningún operativo y que todo surgió por haberse encontrado frente a frente un convoy del crimen organizado con un contingente del Ejército y de la Guardia Nacional cerca del Fraccionamiento Tres Ríos, en Culiacán.

El presidente reiteró por enésima vez, tal y como lo ha hecho en sus conferencias matutinas, que no quiere la guerra y recordó que “las estrategias (de administraciones) anteriores convirtieron al país en un cementerio.

“Lo he dicho muchas veces. Nada a través de la fuerza. No es fácil, es un proceso”, dijo para salir al paso del bombardeo de preguntas que le insistían en que aclarara sobre la falta de comunicación entre su gabinete de seguridad y él.

“Esa política autoritaria de la razón de estado causó miles de muertos, más de un millón de víctimas. Nosotros no vamos a seguir con eso. No queremos la guerra”

“Desde hace mucho he sostenido que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Y no voy a cambiar. Aquí lo importante es mantener las convicciones, los principios, no zigzaguear.

“Nosotros tenemos una política definida para garantizar la paz y la tranquilidad. Y ya sabemos lo que no hay que hacer. El uso de la fuerza, de la violencia, las masacres. Ya sabemos que eso, no da resultados” y citó que masacres por excesos del estado no deben repetirse, como el caso de las víctimas del 19 de junio de 2016 en Nochixtlán, Oaxaca, tras los enfrentamientos entre la Policía Federal y pobladores que estaban en contra de la reforma educativa.

El tuit más recordado en redes sociales

Usuarios de la red social Twitter recordaron este viernes el mensaje que el 14 de julio de 2015 publicó el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador contra el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, tras la fuga de El Chapo Guzmán de una prisión de máxima seguridad, en alusión a lo acontecido en Culiacán el jueves y donde el gobierno de la 4T liberó a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo. En su mensaje del 2015, López Obrador escribió:

“Si cuando menos no renuncia el gabinete de seguridad, va quedar la idea de que hubo complicidad al más alto nivel en la fuga del Chapo”.

Este viernes usuarios de la misma red social revivieron el post y hasta piden ayuda al AMLO del 2015 para combatir al AMLO del 2019 y que actúe con el ejemplo y aplique lo que reclamó tras la fuga de El Chapo.

Si cuando menos no renuncia el gabinete de seguridad, va quedar la idea de que hubo complicidad al más alto nivel en la fuga del Chapo — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 15, 2015

El Saldo

*8 muertos (5 de ellos delincuentes, un custodio del penal, un elemento de la GN y un civil)

*16 heridos (5 de ellos de la Guardia Nacional y el resto de diferentes corporaciones)

*8 elementos de tropa retenidos y liberados sin lesiones

*49 reos fugados del penal de Culiacán

*19 bloqueos y un sinfín de balaceras

*3 ataques a instalaciones de seguridad (Centro de Vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública, instalaciones de la Novena Zona Militar y un complejo habitacional del Ejército).

*8 vehículos militares y 1 helicóptero resultaron con impactos de arma.