AMLO defiende a Bartlett; “no se puede acusar sin pruebas”

El Presidente determinó que Bartlett no incurrió en conflicto de interés alguno ni en enriquecimiento oculto, tras investigar las denuncias presentadas en su contra

"Pruébenlo. Por lo que corresponde a nosotros, el señor (Manuel Bartlett) es el presidente de la Comisión Federal de Electricidad. A ver, ahí, ¿cuáles son las transas, los contratos entregados como se hacía antes, por influencia?, y no se puede acusar sin pruebas”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, al defender este viernes al titular de la CFE, quien fue exonerado el jueves por la Secretaría de la Función Pública (SFP), dependencia que no encontró conflicto de interés, por lo que subrayó que “no se puede acusar sin pruebas”.

La SFP determinó que Bartlett no incurrió en conflicto de interés alguno ni en enriquecimiento oculto, tras investigar las denuncias presentadas en su contra por no haber aclarado las propiedades de su pareja e hijos en su declaración patrimonial.

“Ahora, lo que hizo antes, eso se juzga y cada quién tiene que responder, pero entiendo que la denuncia que se presentó fue por su desempeño en esta administración y eso es lo que se resolvió”, indicó el mandatario.

Expuso que como opositor a él nunca le presentaron una denuncia por calumnia, “recuerdo que cuando nos dieron las cajas con los papeles que demostraban que se habían gastado 70 millones de dólares en la campaña de Tabasco por la gubernatura en 1994 (…), dijeron que nos iban a demandar porque eran falsas, y hace poco uno de los que aportó declaró que eran ciertas las pruebas”.

“El contador era muy ordenado y dejó, me acuerdo, carpetas de estas verdes con las copias de todas las pólizas de cheque, los estados de cuenta”, añadió López Obrador en su conferencia de prensa donde se le preguntó su opinión luego de la resolución de la Función Pública sobre el caso Bartlett.

En otro momento de su conferencia, el mandatario aseguró que su gobierno federal no tiene nada que ver con el crimen organizado ni con la presunta entrega de despensas navideñas repartidas a ciudadanos por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aseguró que “la gente, en general, ya no acepta esos mecanismos de control y manipulación como apoyos para lo electoral o para tener una base de protección” (sic), aseguró, al agregar que el “reparto de migajas, dádivas, del frijol con gorgojo ya no aplica, la gente no acepta esas cosas, pueden haber casos aislados, pero ya hay más trabajo, los jóvenes tienen posibilidad de capacitarse, tienen ingresos, en el campo hay más de 200 mil sembradores con empleo permanente”, subrayó.