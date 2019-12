AMLO dice que no le incomoda obra que feminiza a Zapata

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó de "homenaje" la obra expuesta en Bellas Artes que representa al revolucionario Emiliano Zapata desnudo y en tacones, y que ha desatado una polémica homófoba en el país.



"Al gran líder Emiliano Zapata le dedicamos este año, con todos los homenajes. Eso mismo (en referencia al cuadro) es un homenaje al general Zapata, en el marco de las libertades que existen y se deben garantizar", opinó este miércoles el mandatario en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.



Este martes, unos 200 campesinos bloquearon el acceso al Museo del Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México y posteriormente irrumpieron en el recinto para exigir el retiro de la polémica pintura del revolucionario Emiliano Zapata, en la que aparece desnudo y en tacones.



La pintura, titulada "La Revolución", es una obra del artista chiapaneco Fabián Cháirez exhibida en el Palacio de Bellas Artes de con motivo de la exposición "Emiliano. Zapata después de Zapata", una muestra para conmemorar los 100 años del asesinato del célebre revolucionario mexicano.



Pese a que Zapata aparece en otras obras con un mandil, una escoba y un detergente en la mano, o incluso como si fuera un ratón, ha sido esta reinterpretación del revolucionario desnudo y en tacones la que ha molestado a la familia y también a grupos afines.



El presidente se mostró convencido en que fueron dichas agrupaciones campesinas -y no la familia Zapata- quien llevó a cabo este martes el altercado en el Palacio de Bellas Artes.



López Obrador, un firme defensor del legado de Zapata, aseguró que no se incomoda por esta obra.



"Yo soy amante de la libertad, si no fuese presidente podría estar coreando en las calles 'prohibido prohibir'. Pero como presidente de México tengo que buscar la conciliación y lograr que no se afecten las libertades pero que al mismo tiempo se escuche a todo y haya diálogo", apuntó el mandatario.



Finalmente, condenó los altercados que se dieron el martes en Palacio Nacional.



Reconoció que no había visto la obra pero aseguró que pronto lo hará y explicó que ya había instado a la Secretaría de Cultura a buscar el diálogo entre las partes para que se solucione la polémica.



"Hay que buscar el acuerdo. Pero al mismo tiempo, los artistas tienen toda la libertad y no puede haber censura", remarcó.



En términos más generales, condenó también todos los "crímenes de odio" que padece el colectivo lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT) en México.



"Lo repruebo con toda mi alma, y no aceptamos esto", apuntó.