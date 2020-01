AMLO: el caso García Luna, más importante que el de Odebrecht

Entre lo que ha de hacer Genaro García Luna, preso en Estados Unidos, lo que ha de ocurrir para que, después de la renuncia de Carlos Romero Deschamps, el sindicato de trabajadores de Pemex tenga un nuevo secretario general, y los avances del combate al comercio ilegal de combustible y la reforma laboral, es que la mañanera del primer martes de 2020 se vuelve un torbellino abigarrado donde los datos que al gobierno federal le interesa difundir se entreveran inevitablemente con el futuro de esos dos personajes, que no sólo son materia de noticia por sus presuntas actividades ilícitas, sino por lo que simbolizan como parte de administraciones anteriores a las que el presidente López Obrador señala, un día sí y el otro también, como responsables de todo lo que ha ido encontrando en el año, un mes y seis días que lleva en la Presidencia.

Por eso, aunque no ha sido tema de la mañanera, López Obrador comparte sus expectativas acerca del caso García Luna, quien, se estima, se declararía culpable de los cargos que se le hacen en Estados Unidos. ¿Cree el Presidente que dará nombres y revelará complicidades?

“Es una oportunidad para aclarar muchas cosas”, opina el Presidente. “Ojalá se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados, tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de México. Ayudaría mucho a transparentar todo lo que tiene que ver con el combate a las drogas y con el tráfico de armas”.

Cree el Presidente que lo que declare o pacte García Luna arrojará claridad sobre muchos arreglos y complicidades. “Esto ayudará mucho a los dos países y puede significar un cambio en las relaciones entre los dos países, con transparencia y sin acuerdos en los sótanos del poder”. Piensa, incluso, que el caso García Luna es todavía más importante que el Odebrecht.

Sí, ya se sabe, porque lo ha dicho muchas veces: el Presidente no se obsesiona con la venganza. Pero sí le interesa lo que los aparatos de justicia puedan hacer con el pasado al que alude tantas veces.