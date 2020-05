AMLO: el pico de contagios se extiende al 20 de mayo en CDMX

Adoptando una posición optimista pero sin ocultar su preocupación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, que el pico de mayores contagios por el coronavirus COVID-19 en la Ciudad de México podría mantenerse desde hoy (8 de mayo) y hasta el próximo 20 de mayo, por lo que reiteró su exhorto a los ciudadanos a quedarse en casa y mantener las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de salud.

“En el caso de la Ciudad de México estamos en la fase de mayor contagio. Estamos en el pico. Esto de acuerdo con la proyección de los expertos, por lo que esta etapa puede durar hasta el día 20 del mes. La proyección es que a partir de ahí empiece a bajar el número de contagios y ya el descenso de la pandemia”, refirió.

Asimismo, el mandatario señaló que “como lo han dicho los especialistas, cada región tiene sus propias características y se ha hecho un trabajo regional” y se debe respetar y aplicarse.

López Obrador refirió también que “es muy importante que continuemos con la disciplina siguiendo al pie de la letra las recomendaciones. Ya falta poco, ya vamos a salir, ya se ve la luz al final del túnel. Que estos días, que ya son pocos, procuremos seguir en nuestras casas, cuidándonos como lo hemos hecho”, subrayó.

En el mismo tenor, el jefe del Ejecutivo destacó que el comportamiento de los ciudadanos ha sido ejemplar y en su opinión, tendrían medalla de oro, mientras que la medalla de plata sería para los medios, los médicos y enfermeras, y el bronce “para los especialistas, científicos y todo el equipo de expertos que nos ha ayudado, pero principal a la gente, porque no ha habido medidas coercitivas”.

“Pero lo principal es la gente, porque no ha habido medidas coercitivas, esto es un ejemplo. No es lo que ha sucedido en otras partes del mundo, en donde es una prohibición, incluso con uso de la fuerza, donde es prohibido salir; acá no, acá ha sido mediante el convencimiento y la gente ha respondido. Entonces, seguimos así”, indicó López Obrador.

El mandatario indicó que “anoche (jueves) vimos el comportamiento en los cinco sitios más complicados: Quintana Roo en particular, Cancún va evolucionando bien, Villahermosa lo mismo, en Tabasco; Culiacán, Tijuana y el Valle de México y en ningún caso nos han faltado camas ni ventiladores ni especialistas, en ningún caso y se reforzó en Quintana Roo y en Baja California con equipos y se están reforzando otros estados.

López Obrador también informó que en las ciudades donde ha crecido el número de contagios por COVID-19 ya se designó a los responsables que ayudarán a estar pendientes de la situación, se trata de cinco mujeres: Susana Harp, que irá a Oaxaca; Rocío García, en Veracruz; Rocío Bárcenas a Guerrero; Elsa Beatriz a Morelos y Diana Álvarez a Puebla y Tlaxcala.