AMLO, el Roosevelt mexicano

Nunca en la historia moderna del mundo nos habíamos enfrentado con una pandemia que ya es global, las consecuencias están siendo desastrosas tanto para el sistema de salud como para el económico. Lo vemos en Estados Unidos, España e Italia, sólo por mencionar los países más afectados por el coronavirus, y México no escapa de esta situación, la incertidumbre y el pánico colectivo nos tienen a todos angustiados.

El presidente López Obrador se encuentra contra las cuerdas, sus índices de popularidad van en caída libre, pues la percepción en la sociedad mexicana es de falta de liderazgo ante la pandemia. Me recuerda mucho a Miguel de la Madrid en estado de shock a raíz del temblor de 1985, pero también, como dicen, cuando hay crisis es cuando salen las verdaderas oportunidades, hoy el Presidente se encuentra en el momento más crítico de su gestión: o sale airoso y se vuelve un líder de talla mundial o este sexenio ya se acabó y todo lo demás serán consecuencias. Y en esta ecuación es donde entra la figura de Franklin D. Roosevelt, quien salió airoso de la Gran Depresión y posteriormente también de la Segunda Guerra Mundial, siendo considerado uno de los mejores presidentes de los Estados Unidos; aquí es donde el presidente López Obrador puede convertirse en el Nuevo Roosevelt latinoamericano.

Ambos tienen muchas cosas en común: los dos fueron gobernadores de estados muy importantes, Roosevelt de New York y AMLO de CDMX; los dos son de izquierda aunque Roosevelt más moderado; ambos pertenecen a la masonería, Roosevelt se inició en la Logia número 8 de New York en 1911 bajo el Rito Escocés, Andrés Manuel fue iniciado bajo el manto protector de Enrique González Pedrero, quien es en los hechos su padrino político e ideólogo de cabecera, fue gobernador de Tabasco y gente muy cercana a Carlos Salinas de Gortari, incluso se mencionaba como Secretario de Educación Pública de ese sexenio, pero algo pasó que fue defenestrado políticamente por el propio Salinas.

Volviendo al origen del tema, Andrés Manuel debe dar un golpe de timón a su Gobierno, exactamente igual que lo hizo Roosevelt y aunque le recomienden que no es sensato va a tener que emitir deuda pública para poder salir de la emergencia, no hay de otra, y expandir el gasto público en carácter de urgente. Para reactivar la economía mexicana se tienen que condonar impuestos a las pymes y la banca de desarrollo tiene la obligación de prestar dinero a tasas muy bajas por no decir de cero Intereses para la pequeña y mediana empresa.

En cuanto a la Industria de la Construcción, se debe implementar un paquete de Obras Extraordinario dirigido a los constructores pequeños y medianos con el apoyo de las cámaras empresariales, sindicatos y colegios de ingenieros y arquitectos de todo el país; INFONAVIT tiene forzosamente que regresar a la construcción de vivienda en la famosa Línea 2, donde el gobierno daba 30% de anticipo y estimaciones quincenales y que la obra se dividía 50% sectorial empresarial y 50% sectorial obrero que fue como se fundó el INFONAVIT en la época de Luis Echeverria, y Jesús Silva Herzog como director del Instituto y el constructor debe de dejar de ser todo lo demás y sólo dedicarse a construir, porque ahora tiene que financiar, construir y vender la vivienda, o sea el ciclo completo. El Estado Mexicano debe regresar a sus orígenes que tanto éxito le dieron al famoso PRI.

También sería bueno que debido a la pandemia el gobierno rentara hoteles para usarlos de hospitales para mitigar el daño económico que les está causando la situación a estas empresas.

Debería también de seguir el ejemplo de su odiado Salinas de Gortari e invitar al gabinete o proponerlos como embajadores lo más lejos posible a los Gobernadores que no se encuentran a la altura de las circunstancias y que en vez de abonar le están causando un daño irreparable a su imagen; cabe recordar que, en la caída de Peña Nieto, que significó la pérdida del PRI de la Presidencia de la Republica, los gobernadores priistas jugaron un papel preponderante.

Ejemplos sobran: los dos Duarte, Borge, Medina, en fin, la lista es muy grande.

Señor Presidente todavía está a tiempo de convertirse en el Roosevelt mexicano, no deje escapar quizá la última oportunidad que tiene para salir victorioso de esta pandemia y convertirse en el gran Presidente que todos los mexicanos queremos. Si le va bien a Usted a nosotros también, vamos en este Gran Barco llamado México donde Usted es nuestro capitán.

Pasando a otros temas, me comentan que mi paisano José Antonio Fernández Carvajal alias El Diablo ya desplazó por completo a Claudio X González en el manejo de las cúpulas empresariales, es realmente la mano que mece la cuna en todas las decisiones, un nuevo Juan Sánchez Navarro, Carlos Salazar es su empleado y Carlos Urzúa también, en Concanaco, Concamin y Copamex, sus sugerencias son órdenes que cumplen a cabalidad los líderes formales de las cámaras, la relación con la 4T va en ruta de colisión y Poncho Romo dejó de ser un interlocutor válido ante la IP. A ver qué sucede, nunca ha sido buena una confrontación IP-Gobierno, nadie sale ganando.

EL RINCÓN DEL YAYO. Hoy quiero recomendarles un restaurante para el año 2021 porque éste se ve complicado, se trata del Girafe, enfrente de la Torre Eiffel en París, uno de mis lugares favoritos, con un diseño Art Deco es una belleza de lugar, con una terraza espectacular con vista directa a la Torre Eiffel. Este lugar se especializa en mariscos, empezamos por unos Ostiones en su Concha superfrescos, directo desde Normandía, acompañados de un Caviar Oscietra Imperial 100% Verde 30 gramos, solamente debido a lo elevado del precio pero valió la pena cada gramo, acompañado de un buen Chablis de la Casa. Después yo pedí una langosta y mi hermano que me acompañaba pidió un pescado llamado Caryfish. De Guía Michelin todos los platillos, uno de los mejores restaurantes que he conocido. De postre pedimos los tradicionales quesos franceses, una delicia, acompañados de un buen café expreso y una copa de Hennessy XO, para finalizar, y continuar con nuestro recorrido de esta bella ciudad de París, la más bonita del mundo para mí. Con esto concluyo, no sin antes recomendarles que salgan de su casa solamente para lo indispensable. Unidos lo vamos a superar; y ánimo mucho ánimo, después de la tempestad viene la calma.



