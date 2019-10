AMLO en modo Mesías

Apuesto que el niño Andrés Manuel se fue de pinta varias veces de su clase de catecismo. Prefería irse, como otros chamacos, a macanear a los llanos de Macuspana y se saltó la clase de los Diez Mandamientos. Por eso ignora que usar el nombre de Dios para hacer proselitismo político es un pecado, de los graves.

Comparar a la 4T con el cristianismo es casi una herejía o una blasfemia o no sé, algo muy feo. Creo que cristianos y católicos le deben pedir respeto a sus creencias y dejar a Dios lo que es de Dios y dejar la grilla para los políticos que no pueden irrumpir en ámbitos en los que no son bienvenidos.

AMLO quiere darle cuerpo a una ideología denominada “Populismo Cristiano” cuyo objetivo es crear clientelas políticas que crean en la palabra de su líder como creen en la escrituras y que voten como les dicen. Porque una cosa es tratar de emular a Benito Juárez, incluso cambiarse a vivir juntito a los muebles viejos del Benemérito ahí en Palacio y otra muy distinta andar jugando con la fe de la población mayoritaria. Hay quien dice que no son juegos y que cuando se ve en el espejo el tabasqueño quiere darse la bendición, lo que es una señal muy clara de que lo estamos perdiendo o ya lo perdimos.

Ya sé que por un hueso en el gabinete la gente es capaz de cualquier cosa, pero hay cerca del presidente gente inteligente, progresista, librepensadora, que le puede decir sin miedo a que la corra que no se meta con esas cosas, que nada gana y sí puede perder mucho. Apuesto que la jerarquía católica está evaluando la manera de responder, y que la congregación de iglesias cristianas evangélicas ya le tiene una chamba para después del 2024 cuando deje Palacio, pero de cualquier forma es momento de poner un “hasta aquí” por algo que suena a burla.

AMLO tuvo una buena oportunidad de mostrar su espíritu de buen cristiano y la dejó pasar. Lo digo con respecto al accidente carretero en el que se vieron involucrados reporteros que le siguen los pasos al Mesías, o perdón, al Presidente, allá por Sonora, cabe apuntar que su respuesta no fue muy cristiana que digamos, le restó importancia al percance y siguió en lo suyo. Era un vehículo viejo, con las llantas lisas, y conducida a exceso de velocidad dicho por los propios accidentados. La falta de empatía fue notable, pero bueno, primero lo primero o sea el proselitismo, la grilla, el siguiente mitin. De hecho les dijo a los reporteros que mejor no se arriesguen, que vean las giras a la distancia o que recurran a los corresponsables para no andar por ahí en los caminos sin ningún tipo de garantía.

O sea que el espíritu cristiano le duró muy poco. AMLO debe de pensar que los reporteros son ricos, de esos que no pueden pasar por el ojo de una aguja y por eso que ellos se paguen, que ellos se cuiden. El cristianismo del gobierno sólo se aplica a los que están inscritos en los padrones de sus programas sociales. Si son mayores de edad y tienen credencial para votar sufragarán por los candidatos que les proponga AMLO que para eso es como Jesucristo,para ayudar a los pobres a encontrar el buen camino político. Que los reporteros se rasquen con sus propias uñas. López Obrador no repara en los contingentes a los que no les puede sacar raja política.

