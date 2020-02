AMLO esperará resultados de Función Pública en la Conade

Tras las irregularidades detectadas por la Función Pública al interior de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dirigida por Ana Gabriela Guevara, publicadas en la revista Proceso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no sostiene relaciones de corrupción con nadie, ni siquiera con sus familiares.

Y es que la Secretaría de la Función Pública detectó desvío de recursos en la Subdirección de calidad para el deporte durante el primer semestre del 2019, como el pago indebido a entrenadores y metodólogos que fueron dados de alta sin cumplir el perfil requerido.

También se hallaron inconsistencias en el Fondo de Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), donde se usan de manera indebida los servicios de comedor y hospedaje, irregularidades en otorgamiento, aplicación, comprobación y adquisición de equipamento deportivo, entregado directamente a federaciones.

AMLO expresó que no será rehén de sus colaboradores en las investigaciones sobre presuntos casos de corrupción o desvío de recursos, y pidió no realizar juicios premeditados, sino esperar a que concluya la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

“Nosotros no tenemos nada que ocultar y he dicho que no se va a permitir la corrupción y no estoy pintado, no soy un florero, no acepto la corrupción de nadie ni de mis familiares. Vamos a acabar con la corrupción se va a desterrar la corrupción, eso es lo que les vamos a enseñar a los conservadores”, apuntó en rueda de prensa mañanera.

“Se va a hacer la investigación, también no podemos hacer juicios sumarios, qué es un juicio sumario, es condenarlos a tabla rasa, es decir ya, porque una revista hace una investigación, tiene pruebas, ya es un corrupto. Vamos a esperar el resultado y hay un procedimiento legal, hay un auténtico estado de derecho. No establezco relaciones de complicidad con nadie”, indicó el mandatario.

En los próximos días, AMLO prometió hacerse acompañar por la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, para que explique ante los medios de comunicación los alcances de la investigación que aún se encuentra en curso.